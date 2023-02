Tauron dorzuci się do wymiany ogrzewania. W puli 2 mln złotych

Tauron przeznaczy w tym roku 2 mln zł na dopłaty dla gospodarstw domowych z południa Polski, które zdecydują się wymienić ogrzewanie na bardziej efektywne; w tym roku dofinansowywane będą pompy ciepła - wynika z informacji Taurona. W ub. roku Grupa wydała na takie dotacje ponad 1 mln zł.

/ Shutterstock

"Realizowany w ramach Zielonego Zwrotu Taurona atrakcyjny program dofinansowania wymiany ogrzewania umożliwił naszym klientom skorzystanie do tej pory z dotacji w wysokości 1 mln zł, a w tym roku szacujemy podwojenie wartości wypłaconych dotacji" - poinformował prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.

Prowadzony przez Tauron program dotacji do wymiany ogrzewania w domach jednorodzinnych umożliwia otrzymanie do 4400 zł bezzwrotnego dofinansowania - może to być nawet 100 proc. wartości inwestycji w domowe ogrzewanie o wyższej klasie efektywności energetycznej. Uczestnictwo w programie można łączyć z innymi formami wsparcia, np. dotacjami z rządowego programu "Czyste powietrze".

"Bezzwrotne dofinansowanie przyznawane jest w tym roku na pompę ciepła. Jak pokazała ubiegłoroczna edycja programu, to właśnie dofinansowanie do tego urządzenia cieszyło się największym powodzeniem" - podał Tauron.

Jak przekonują przedstawiciele spółki, pompy ciepła, których sprawność może sięgać nawet 600 proc., są najbardziej ekologicznym zastępstwem dla "kopciuchów". "Wynika to wprost ze stosunku energii dostarczonej przez pompę w postaci ciepła do energii wykorzystanej na pracę pompy w postaci prądu" - wyjaśniają eksperci Taurona.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych z województw, w których działa Tauron: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a także na obszarze obsługiwanym przez partnera technicznego, realizującego zlecenie instalacji.

Bezzwrotne dofinansowanie do wymiany ogrzewania w programie „Ogrzej się z Tauronem” jest realizowane w ramach Ustawy o efektywności energetycznej oraz strategii spółki Tauron Sprzedaż w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez przyspieszanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.

mab/ je/