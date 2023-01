Konflikt ws. elektrowni Jaworzno. Rafako zerwało mediacje z Tauronem

Morawiecki o sporze Tauronu z Rafako: radziłbym zatrudnić mediatora

Odnosząc się do konfliktu w sprawie bloku elektroenergetycznego w Jaworznie między Tauronem a Rafako, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to "błędy po stronie kierownictwa w obu firmach doprowadziły do klinczu". Dodał, że radziłby im zatrudnić mediatora.