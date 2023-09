Tatiana Litwinienko, żona przyjaciela Putina, drugą najbogatszą kobietą w Rosji

Concierge: fanaberia osób bogatych, czy oszczędność czasu w załatwianiu codziennych spraw? Prestiżowe konto osobiste to nie tylko wysokie opłaty za prowadzenie rachunku. To także szereg korzyści niedostępnych dla klientów korzystających ze standardowej oferty banków. Wśród nich uwagę zwracają usługi concierge (konsjerż), które mogą wyraźnie poprawić jakość życia właściciela konta. Sprawdzamy, co może bankowy asystent i czy stać nas na jego pomoc?