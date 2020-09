fot. Rybnikova Olga / Shutterstock

Tarcza turystyczna z pomocą dla branży turystycznej ma zacząć działać od jesieni - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju. Wcześniej Senat poparł ustawę z przepisami dotyczącymi turystyki.

Zgodnie z przepisami ustawy, która wróci do Sejmu celem rozpatrzenia senackich poprawek, powstanie m.in. specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne. Ustawa przewiduje też postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej

„Powstanie Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych” - poinformowała w komunikacie wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak dodała, utworzony zostanie Turystyczny Fundusz Pomocowy, do którego trafią środki - nie więcej niż 30 złotych - z każdej sprzedanej imprezy turystycznej.

„W ten sposób zgromadzimy na nim środki na zwroty za wydarzenia turystyczne, które się nie odbędą. Mimo rządowej pomocy udzielonej na początku trwania pandemii firmy turystyczne nadal przechodzą duże trudności. Aby pomóc branży turystycznej, rząd wprowadził wydłużenia terminu zwrotów do 180 dni za niezrealizowane wycieczki oraz zamiany wycieczki na voucher na inne wydarzenie turystyczne w późniejszym terminie” - oświadczyła Emilewicz cytowana w komunikacie resortu.

Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy powiedział natomiast, że największym problemem polskiej turystyki wyjazdowej jest niepewność jutra. „Ustanowienie Turystycznego Funduszu Pomocowego to wielka zmiana jakościowa i ewenement na skalę europejską. Jego powstanie to nuta optymizmu dla polskiej branży turystycznej” - ocenił wiceminister.

Emilewicz podkreśliła też, że jest także kolejna pomoc dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. „Pracownicy branży turystycznej, którzy na początku pandemii nie mogli skorzystać z tarczy antykryzysowej w postaci postojowego i zawieszenia płacenia składki ZUS, teraz będą mogli to zrobić. Ci zaś, co już z tego czerpali będą mogli korzystać z takiej pomocy przez kolejne trzy miesiące” - wyjaśniła wicepremier.

MR przypomina, że zgodnie z założeniami ustawy, aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę musi przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej, być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki, złoży poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty, dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy, złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach, dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych - imię, nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

Z kolei to podróżny będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana.

Jak przypomina MR, wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek. Rząd szacuje, że TFZ będzie dysponował 300 mln złotych.

Turystyczny Fundusz Pomocowy z kolei ma zapewnić pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Postojowe i zwolnienie z płacenia składek otrzymają przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności.

Dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75 proc.

wkr/ je/