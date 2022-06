Tarcza piwna? Resort rolnictwa przygotowuje pomoc dla producentów chmielu

"Taki sam", czyli logo i nazwy rosyjskiej wersji McDonald's

Hamburger i dwie frytki - to widać na nowym logo sieci restauracji, która ma zastąpić ukochane przez Rosjan fastfoody. Zostali ich pozbawieni w wyniku napaści na Ukrainę. Co do nazwy czy menu "konkurencji", to na razie wielkie niewiadome.