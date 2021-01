Pierwsze pieniądze z nowej tarczy w poniedziałek na kontach firm

fot. Virrage Images / Shutterstock

Pierwsze pieniądze z Tarczy Finansowej PFR 2.0 w poniedziałek powinny być już na kontach firm - poinformował w piątek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Nie wykluczył, że rządowa pomoc trafi do kolejnych rodzajów działalności.

Od północy ruszyło przyjmowanie wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Przed południem w piątek było ich już niemal 700.

Jak oświadczył Gowin, specjalny algorytm analizuje wnioski w ciągu 24 godzin, a pieniądze na konto firmy trafiają w ciągu 2 dni roboczych, co oznacza, że pierwsze przelewy powinny trafić do adresatów w poniedziałek.

System wnioskowania jest prosty, a wypłaty szybkie i zautomatyzowane - podkreślił wicepremier.

Jak zaznaczył Gowin, być może w przyszłym tygodniu na liście rodzajów działalności gospodarczej, które uprawniają do pomocy, pojawią się nowe kody PKD.

„Jeśli sytuacja pandemiczna nie poprawi się w kolejnych miesiącach, będziemy przedłużać albo rozszerzać programy pomocowe” - oświadczył.

Gowin przypomniał, że Tarcza Finansowa PFR 2.0 przewiduje 13 mld zł pomocy dla określonych rodzajów działalności, oraz umorzenia danin na kwotę 7 mld zł, co w sumie daje 20 mld zł.

Dodał, że łączna wartość pomocy, która już została udzielona przedsiębiorstwom, sięgnęła 170 mld zł.

Przypomniał, że w ramach pierwszej tarczy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu ośmiu miesięcy na konto 340 tys. firm trafiło blisko 61 mld zł.

Wicepremier Gowin odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej był pytany o to, czy będą kary dla przedsiębiorców, którzy mimo restrykcji otworzą od działalność. "Myślę, że najdotkliwszą karą dla firm łamiących przepisy będzie wyłączenie z tarczy branżowej i tarczy finansowej - wskazał Gowin.

Przypomniał, że w zależności od wielkości firm, na przedsiębiorców czeka 35 mld zł. "W ramach tarczy branżowej za grudzień i styczeń planujemy przekazać kolejne 7 mld zł. Mogę powiedzieć tylko w imieniu naszego ministerstwa, że przedsiębiorcy łamiący przepisy sami wykluczą się z pomocy nie rządowej, ale pomocy wszystkich płacących podatki" - podkreślił.

Tarcza finansowa 2.0 PFR

Od północy z czwartku na piątek mikro, małe i średnie firmy z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, mogą składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR. W programie uczestniczy 17 banków komercyjnych, większość banków spółdzielczych. Wnioski mają być - podobnie jak wiosną - rozpatrywane w ciągu maksymalnie 24 godzin, a środki na konta firm mają trafiać w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Przygotowana przez rząd i PFR w obliczu drugiej fali pandemii Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Dotyczy to firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających od 1 do 9 osób i kolejne 6,5 mld dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według szacunków PFR z Tarczy Finansowej 2.0 może skorzystać ok. 40-70 tys. firm.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.

W przypadku mikrofirm, spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Dla małych i średnich firm spadek obrotów określono na minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Subwencja może wynieść 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od piątku 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r. (PAP)

