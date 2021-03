Tarcza branżowa przedłużona. Dalsza pomoc dla najbardziej dotkniętych pandemią

fot. Stockcrafterpro / Shutterstock

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, postojowe na kolejne miesiące, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz zwolnienia z opłacania składek do ZUS-u dla firm najbardziej dotkniętych pandemią – przewiduje najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów, które obowiązuje od 28 lutego 2021 r. Wydłuża ono świadczenia z tzw. tarczy branżowej. Kto może starać się o dodatkowe świadczenia i do kiedy można składać wnioski? Wyjaśniamy.

Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przedłuża możliwość wnioskowania o świadczenia wskazane w tzw. tarczy branżowej 6.0 oraz 7.0.



Przedsiębiorcy w zawiązku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów mogą nadal wnioskować o:

świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy świadczenia postojowe dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Pomoc uzależniona jest od przeważającego kodu PKD.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - obiekty noclegowe i turystyczne

55.30.Z - pola kempingowe

79.11.A - działalność agentów turystycznych

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki

Wnioskujący będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski o pomoc przedsiębiorcy mogą składać do dnia 31 marca 2021 r.

Świadczenia postojowe

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o świadczenie, raz, dwa lub trzy razy.

O jednokrotne świadczenie postojowe zawnioskują przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020 r. i ich kod PKD był przeważający w zakresie działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Dwukrotne świadczenie postojowe otrzymają ci przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności oznaczony był na dzień 30 listopada 2020 r. kodem:

91.02.Z - działalność muzeów.

Z kolei świadczenie postojowe maksymalnie trzykrotnie otrzymają ci, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności oznaczeni mieli, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A - nauka języków obcych,

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D - działalność paramedyczna,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,

96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

W przypadku świadczenia postojowego z poprzedniego rozporządzenia, czyli tzw. tarczy 7.0, już wypłacone świadczenie postojowe pomniejsza uprawnienie od świadczenia z najnowszego rozporządzenia. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek RSP-DD7 i otrzymali świadczenie postojowe (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ), mogą wnioskować o jedno świadczenie mniej. Wniosek i wypłacone świadczenie z tarczy 7.0 pomniejsza liczbę świadczeń postojowych, o które przedsiębiorcy mogą wystąpić na podstawie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy

Kolejnym świadczeniem, po które mogą sięgnąć przedsiębiorcy poszkodowani przez Covid-19, jest dotacja, o którą można wnioskować dwu- lub trzykrotnie. Jej udzielenie będzie zależne od kodu PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

Dotacja udzielana dwukrotnie:

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

91.02.Z - działalność muzeów.

Dotacja udzielana może być trzykrotnie przedsiębiorcom, których PKD to:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A - nauka języków obcych,

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D - działalność paramedyczna,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,

96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Aby otrzymać dotację, trzeba wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

O dotację mikro- i mały przedsiębiorca będzie mógł wnioskować do 31 maja 2021 r. Co ważne, w przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Zwolnienie ze składek może zostać udzielone w zależności od kodu PKD za:

1) styczeń 2021 r. – w przypadku przedsiębiorców o kodach PKD:

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

2) grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku przedsiębiorców o kodach PKD:

49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A - nauka języków obcych,

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D - działalność paramedyczna,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z - działalność muzeów,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B.

96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

3) luty 2021 r. – w przypadku przedsiębiorców o kodach PKD:

49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A - nauka języków obcych,

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D - działalność paramedyczna,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B,

96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Rozporządzenie z 26 lutego 2021 r. stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie weszło w życie 28 lutego 2021 r. Wnioski o pomoc z ZUS-u dostępne są na PUE ZUS, z kolei wnioski o dotacje i dofinansowanie do miejsc pracy dostępne na stronie praca.gov.pl.