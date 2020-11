Startuje tarcza finansowa 2.0

fot. Anatol Chomicz / FORUM

Państwo polskie nie zostawiło samych sobie przedsiębiorców i pracowników podczas kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa - przekonywał podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że świat w dobie pandemii zmaga się nie tylko z jej skutkami w obszarze ochrony zdrowia, ale również w gospodarce. Stwierdził przy tym, że obecne metody walki z kryzysem w Polsce przynoszą pozytywne rezultaty.

"Poziom bezrobocia i aktywności ekonomicznej ludności - tutaj nie tylko rejestrujemy jedne z najlepszych wyników w Europie, a nawet na świecie, ale dodatkowo można powiedzieć, że mamy do czynienia w III kwartale z przyrostem aktywności ekonomicznej ludności powyżej poziomu sprzed czasów pandemii" - mówił Morawiecki.

Według niego "podstawową przyczyną tego osiągnięcia" jest to, że "państwo polskie nie zostawiło samych sobie przedsiębiorców i pracowników podczas kryzysu".

Premier: Tarcza finansowa 2.0 ma wartość 35-40 mld zł

Tarcza finansowa 2.0 ma wartość 35-40 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

"Jest tych branż po PKD około 40 i mamy dla nich nową branżową tarczę 2.0 wartą ok. 35-40 mld zł" - powiedział premier.

Premier powiedział, że w ramach Tarczy 2.0 rząd przeznaczy dla mikrofirm ok. 3 mld zł, 5 mld zł dla małych firm i 25-27 mld zł dla średnich i dużych

Jeżeli zajdzie taka potrzeba pomoc rządu dla firm dotkniętych pandemią będzie dostępna nawet do marca - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Pozostawiam ten termin otwartym - z jednej strony nie wiemy, jakie będą skutki, jak długotrwały będzie atak wirusa na gospodarkę. Wolę, by przedsiębiorcy wiedzieli, że jeżeli pomoc będzie konieczna również w styczniu, lutym, marcu to ona również będzie dostępna" - powiedział premier.

Premier: rząd podjął działania, by ocalić miejsca pracy i te działania będzie kontynuował

OECD i KE prognozują jeden z najniższych spadków PKB w Polsce w porównaniu do innych krajów UE - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Stwierdził, że rząd podjął działania, które pozwoliły ocalić miejsca pracy i te działania będzie kontynuował.

Na konferencji prasowej premier mówił, że "by lepiej sobie zdać sprawę" z efektu rządowej tarczy dla gospodarki, trzeba porównać sytuację Polski do innych krajów Europy.

"Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że i OECD i KE prognozują jeden z najniższych spadków PKB w Polsce w porównaniu do innych krajów UE. A jeśli zestawimy ze sobą dwa te parametry jednocześnie - czyli gospodarka i płytkość recesji, płytkość spadku gospodarki oraz zdolność do utrzymania miejsc pracy, to myślę, że jesteśmy na miejscu numer jeden w Europie" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że porównując dane Polski do danych choćby z krajów mających podobny spadek PKB, jak Litwa, to "na Litwie jednak przyrost bezrobocia był jednym z najwyższych, o około 2 punkty procentowe, to tak jakby u nas wzrosło bezrobocie z 6 do 8 proc.". "A oczywiście nasza sytuacja jest na rynku o wiele, wiele lepsza" - stwierdził Morawiecki.

Mówił, że warto przywołać też dane z Narodowego Banku Polskiego wskazujące, że Polska w 2020 roku najprawdopodobniej będzie miała największą nadwyżkę na rachunku bieżącym, przynajmniej od czasu wejścia do UE. "Praktycznie jedną z najwyższych kiedykolwiek odnotowanych. To też świadczy o zdolności Polski do odpowiedzi na te trudne czasy i budowania siły konkurencyjnej gospodarki, siły eksportu" - powiedział szef rządu.

"Ktoś powie, że to tylko sygnały, ale oczywiście te sygnały nie zadziały się bez przyczyny i tą przyczyną są nasze działania, które pozwoliły ocalić miejsca pracy, takie jak zwolnienie z składek na ZUS, jak postojowe, jak świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak oczywiście bezpośrednie dotacje dla mikrofirm, dla małych firm i to będziemy kontynuować" - oświadczył premier.

