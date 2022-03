Wnioski na ponad 1 mld zł w ramach dodatku osłonowego

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

Osoby uprawnione do otrzymania dodatku osłonowego w ramach Tarczy Antyinflacyjnej złożyły wnioski na ponad 1 mld zł - poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zgodnie z danymi MKiŚ o największe wsparcie zawnioskowali mieszkańcy woj. wielkopolskiego.

"Szukaliśmy rozwiązań, by zahamować inflację, jednocześnie nie hamując wzrostu gospodarczego. W szybkim tempie udało nam się przygotować przepisy, dzięki którym wiele polskich gospodarstw domowych otrzyma wsparcie w ramach dodatku osłonowego" – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Pod koniec ubiegłego roku przyjęto ustawę o dodatku osłonowym, który był kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej mającej na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Informowano wówczas, że wsparcie ma objąć blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel zarezerwowano kwotę ponad 4 mld zł.

"Po kilku miesiącach funkcjonowania dodatku osłonowego widzimy, że cieszy się on dużą popularnością. Polskie rodziny z zainteresowaniem podeszły do tego instrumentu finansowego, o czym świadczą wnioski złożone na kwotę ponad 1 mld zł" – wskazała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Z danych MKiŚ wynika, że o największe wsparcie zawnioskowali mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński zwrócił się do rządu o środki w wysokości 124 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: lubelskie (107 mln zł), śląskie (96,5 mln zł), mazowieckie (96 mln zł), łódzkie (79 mln zł), kujawsko-pomorskie (71 mln zł), podkarpackie (70,6 mln zł), małopolskie (66,6 mln zł), pomorskie (62,8 mln zł), świętokrzyskie (59,7 mln zł), zachodniopomorskie (57,6 mln zł), warmińsko-mazurskie (57,5 mln zł), dolnośląskie (50,8 mln zł), podlaskie (42,8 mln zł), lubuskie (24,4 mln zł) oraz opolskie (22,6 mln zł).

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przy jednoosobowym osobowym gospodarstwie dodatek wynosi 400/500 zł, jeśli jej dochód nie przekroczy 2100 zł. Przy gospodarstwie 2-3 osobowym jest to 600/750 zł, o ile dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Przy gospodarstwie 4-5 osobowym 850 zł/1062,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Natomiast, przy gospodarstwie 6 i więcej osobowym 1150 zł/1437,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy - w wysokości 500, 750, 1062,50, 1437,50 zł - przysługuje tym gospodarstwom domowym, które spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy oraz ich głównym źródłem ogrzewania jest źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Aby ubiegać się o wyższy dodatek niezbędnym warunkiem jest złożony wniosek o wpis źródła ogrzewania domu lub mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek je przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy można było składać do 31 stycznia 2022 r., wówczas ich wypłata jest realizowana w dwóch ratach do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożyli wniosku w pierwszym terminie nadal mogą to zrobić. Wówczas należy złożyć wniosek do 31 października. W tym przypadku wyplata całego dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. (PAP)

