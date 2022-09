Premier: Uchronimy Polaków przed gwałtownym wzrostem cen prądu. Samorządy na oszczędności mają 2 tygodnie

/ Kancelaria Premiera

Wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie. To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział także pomoc dla firm energochłonnych oraz ograniczenia dla samorządów.

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia „Tarczy Solidarności”.

„Jednym z punktów jest brak wzrostu kosztów energii elektrycznej od stycznia. Wiem, że jest wysoka inflacja, ale chcemy ją dusić. A więc wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę prądu do 2 tys. kWh rocznie. To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że w przypadku gospodarstw domowych, w których jest przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna oraz takich, gdzie jest co najmniej trójka dzieci, ten limit będzie wyższy.

Gwarantowana cena energii w ramach #TarczaSolidarnościowa:

➡️ 2000 kWh w gwarantowanej cenie z 2022 roku w przyszłym roku;

„W przypadku gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi będzie to 2,6 tys. kWh. Podobnie w przypadku rodzin 3+, a więc takich, gdzie jest trójka i więcej dzieci – tam także limit, do którego nie będzie żadnej podwyżki, wynosi 2,6 tys. kWh” – powiedział premier.

"Również gospodarstwa rolnicze - tam potrzeby energii elektrycznej zazwyczaj są wyższe. Tutaj także będą to 2,6 tys. kWh rocznie" - dodał.

Morawiecki: Ograniczenie zużycia energii o 10 proc. będzie wiązało się z dodatkowym rabatem

Ograniczenie zużycia energii o 10 proc. w przyszłym roku będzie wiązało się z dodatkowym rabatem, obniżką o 10 proc. całego rachunku za prąd, który będzie wykorzystany w przyszłym roku - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Oszczędzając energię budujemy odporność gospodarki - dodał.

"Chcemy zachęcić do oszczędzania w tym dramatycznym czasie, gdzie za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i musimy ponosić konsekwencję tej koszmarnej polityki energetycznej, tych błędów niemiecko-rosyjskiej polityki gazowej" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej szef rządu.

Przeczytaj także Morawiecki: Poprosiłem o wyeliminowanie premii dla zarządów Spółek Skarbu Państwa

"Oszczędzając energię budujemy odporność - odporność kraju, gospodarki, polskich przedsiębiorstw i zwiększamy korzyści dla polskich rodzin" - stwierdził Mateusz Morawiecki.

"Ograniczenie zużycia energii o 10 proc. w przyszłym roku będzie wiązało się z dodatkowym rabatem, dodatkową obniżką o 10 proc. całego rachunku za prąd, który będzie skonsumowany, wykorzystany w przyszłym roku" - zapowiedział premier.

Buda: W 2022 r. 5-6 mld wsparcia dla firm energochłonnych

Rząd zaoferuje jeszcze w tym roku wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych w wysokości 5-6 mld zł - poinformował w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ma to być dofinansowanie do zakupów energii elektrycznej i gazu - dodał.

Jak oświadczył Buda, pakiet dla energochłonnych obejmie kilkaset firm z branż takich jak: hutnictwo, produkcja ceramiki, szkła czy nawozów.

Jak wynika z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej w KPRM z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, rządowe wsparcie dla energochłonnych będzie polegało na dofinansowaniu zakupów energii elektrycznej i gazu, ale warunkiem wypłacenia wsparcia będzie wzrost cen energii dla firmy o minimum 100 proc.

Buda zaznaczył, że wypłata wsparcia będzie następować za pośrednictwem NFOŚiGW. Podkreślił, że odpowiednia regulacja wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, ale rząd liczy, że stanie się to szybko.

Rząd planuje wprowadzić regulacje ws. nadmiarowych zysków w energetyce Rząd planuje wprowadzić regulacje ws. nadmiarowych zysków w energetyce - powiedział premier Mateusz Morawiecki. "Również w wielu firmach pojawiają się nadmiarowe zyski. Ta nadzwyczajna sytuacja tworzy możliwość wygenerowania nadzwyczajnych zysków. Mówiłem o tym na spotkaniach Rady Europejskiej - wzywamy Komisję Europejską do działań w tym zakresie, ale jednocześnie nie czekamy na to, aż uda się tam wypracować ostateczną decyzję" - powiedział Morawiecki. "Sami również będziemy proponować w tym sektorze energetycznym przede wszystkim odpowiednie regulacje, które będą służyć również zmniejszeniu kosztów budżetowych, które będą potrzebne do pokrycia tych działań (wsparcie gosp. domowych i firm w związku ze wzrostem cen - PAP)" - dodał. Premier poinformował też, że zwrócił się do ministra aktywów państwowych o wyeliminowanie premii dla zarządów spółek skarbu państwa. "Poprosiłem ministra aktywów państwowych, pana premiera Sasina, aby ograniczył, wyeliminował ekstra premie, bonusy w spółkach skarbu państwa dla zarządów. To zadanie będzie musiało być wykonane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych" - powiedział. (PAP Biznes) tus/ pat/ osz/

Minister klimatu: w przypadku gospodarstw domowych dostawca energii będzie oceniał poziom jej zużycia

W przypadku propozycji gwarantowania ceny energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie gospodarstwa domowe nie będą miały żadnych obowiązków biurokratycznych; to dostawca energii będzie oceniał poziom jej zużycia na podstawie rachunków - powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Po stronie tej propozycji gospodarstwo domowe nie ma żadnych obowiązków biurokratycznych, nie składa żadnych dokumentów. To dostawca energii będzie na podstawie rachunków oceniał ten poziom zużycia. I automatycznie ta cena będzie obniżona" - powiedziała Moskwa na wspólnej konferencji z premierem.

Jak dodała, jeśli chodzi o rolników, to obniżanie będzie na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, które będzie dokumentowało zapłacenie podatku rolnego.

"Jeżeli chodzi o duże rodziny - Karta dużej rodziny i osoby z niepełnosprawnością - też jeden dokument potwierdzający niepełnosprawność, żadnych innych wymogów i dokumentacji" - powiedziała minister.

Szefowa resortu klimatu wskazała, że jednocześnie na poziomie krajowym - poza rozwiązaniami dla indywidualnych gospodarstw domowych trwają prace "nad rozwiązaniami, które by zmieniały system taryfowania i obniżały do najniższych, możliwych poziomów, ceny energii".

PIE: ceny maksymalne na energię w Polsce objęłyby wytwórców 48 proc. energii elektrycznej Pomysł wprowadzenia cen maksymalnych na energię elektryczną może okazać się kołem ratunkowym dla unijnych firm i gospodarstw domowych - uważa Polski Instytut Ekonomiczny. W Polsce objęłyby one wytwórców 48 proc. energii elektrycznej - oszacowano w najnowszym Tygodniku Gospodarczym PIE.

Premier: obowiązkowa oszczędność energii elektrycznej w administracji o 10 proc. od 1 października

Administracja rządowa i samorządowa jest zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. od 1 października br. - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Tarcza solidarnościowa wiąże się też z pomącą dla firm - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej.

"Chcemy, żeby firmy przetrwały ten bardzo trudny kryzys. Tak jak pomogliśmy ten wielki poprzedni kryzys przetrwać, ochroniliśmy kilka milionów miejsc pracy, tak też działamy teraz. Bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo miejsc pracy, Polaków jest przecież bezpośrednio związane z bezpieczeństwem przedsiębiorców, z ich konkurencyjnością, zdolnością do przetrwania, a zwłaszcza tych, którzy zużywają najwięcej energii" - stwierdził premier.

"Dlatego dla energochłonnych przemysłów będziemy za chwilę mieli specjalną ofertę. Ale zacznę od oszczędności energii w obiektach administracji publicznej. Tutaj administracja rządowa, ale także administracja samorządowa jest zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. już od najbliższego czasu, nie od 1 stycznia, tylko chcemy żeby to było od 1 października, ponieważ każda nie zużyta megawatogodzina (...) jest oszczędnością polskiej gospodarki, polskich rodzin" - powiedział premier.

Przeczytaj także Premier: Jeden dodatek węglowy na jeden adres

Zaznaczył, że "zaczynamy także od siebie, jak najszybciej. Administracja publiczna, także administracja samorządowa, każda instytucja będzie musiała ograniczyć konsumpcję energii."

"Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne, uliczne to nasz kolejny duży krok - rozwiązanie, które wypracowaliśmy razem z wieloma samorządami i które będzie służyło Polakom i oszczędności energii. To oświetlenie uliczne, oświetlenie zewnętrzne chcemy, aby było zmodernizowane w taki sposób, aby zużywało mniej energii. (...) W całej Polsce rozpoczniemy taki program. Przygotujemy odpowiednie wsparcie dla samorządów, aby jak najszybciej, jeszcze tej zimy przystąpić do realizacji tego programu, który potrwa pewnie kilka kwartałów" - poinformował Morawiecki.

Morawiecki: Łączna pomoc dla gospodarstw domowych i energochłonnych ponad 30 mld zł

Koszt wszystkich instrumentów wsparcia w obszarze energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych przekracza 30 mld zł - oświadczył w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Minister klimatu Anna Moskwa poinformowała na konferencji prasowej, że resort otrzymał z ministerstwa finansów środki na dodatki węglowe, i w czwartek lub w piątek przekaże je do wojewodów, którzy następnie przekażą je do gmin, które będą wypłacały dodatki węglowe.

Jak przypomniała, gminy będą miały 30 dni na weryfikację wniosków o dodatki węglowe. Chyba że - podkreśliła - wniosek będzie wymagał dodatkowej weryfikacji, czy na pewno pod jednym adresem jest jedno gospodarstwo domowe. W takim przypadku termin to maksymalnie do 60 dni.

Premier: zamrożenie cen prądu może objąć nawet 10 mln gospodarstw domowych

Zamrożenie cen prądu w przypadku rocznego zużycia do 2000 kWh może objąć nawet 10 mln gospodarstw domowych, bo część może zacząć oszczędzać energię, by zmieścić się w limicie - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd chce ruszyć z odpowiednimi regulacjami w przyszłym tygodniu.

Podczas konferencji prasowej premier został zapytany o szczegóły zapowiedzianego zamrożenia cen energii na poziomie z tego roku w przypadku zużycia nie większego niż 2000 kWh rocznie. Pytano, czy rozwiązanie to będzie zapisane w ustawie czy uwzględnione w taryfach zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz o to, jak zamrożenie cen będzie realizowane w praktyce.

Premier wyjaśnił, że "zerowa podwyżka, czyli ceny w 2023 roku na poziomie cen z 2022 roku" obejmie ok. 66 proc. gospodarstw domowych. "Widziałem również takie analizy, że może nawet do 10 mln gospodarstw domowych, bo część może zacząć trochę oszczędzać. Wtedy większa liczba gospodarstw zmieści się na tym poziomie do 2 tys. kWh rocznie zużytej energii elektrycznej" - stwierdził Morawiecki.

"Chcemy ruszyć z odpowiednimi regulacjami w przyszłym tygodniu" - zapowiedział premier. Poinformował, że rząd jest w codziennym kontakcie z prezesem URE, by we współpracy ze spółkami energetycznymi, nie tylko spółkami Skarbu Państwa, wypracować odpowiednie rozwiązania legislacyjne. (PAP)

Autorzy: Marek Siudaj, Magdalena Jarco, Aneta Oksiuta, Anna Bytniewska

