Konfederacja proponuje własną "tarczę gospodarczą", a w niej wyższa kwota wolna czy dobrowolny ZUS

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Kwota wolna od podatku w wysokości 31 tys. 200 zł, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i całkowite umorzenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju są wśród propozycji "Tarczy Konfederacji dla gospodarki". "Zatrzymać lockdown, otworzyć gospodarkę" - apelowali w środę posłowie Konfederacji.

"Tysiące pracowników, tysiące przedsiębiorców protestują na ulicach Warszawy i nie tylko przeciwko temu, że rząd zamyka ich działalność gospodarczą, że zamyka miejsca pracy, i to, co rząd oferuje, to kolejne tarcze, nazywane przez nas +betonowymi kołami ratunkowymi+. Są to bardzo często pieniądze rozdzielane w sposób całkowicie biurokratyczny" - powiedział szef koła Konfederacji Jakub Kulesza na konferencji prasowej.

Poseł przekonywał, że w przeciwieństwie do propozycji rządowych, postulaty Konfederacji, "to po prostu zwolnienia podatkowe, ułatwienia i pozwolenie przedsiębiorcom na realną działalność".

Kulesza zaznaczył, że "Tarcza Konfederacji" była już prezentowana w "licznych projektach ustaw i poprawkach", które były jednak odrzucane.

Przypomniał w tym kontekście bliską już przyjęcia w październiku przez większość posłów, propozycję Konfederacji o wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 12-krotności pensji minimalnej. "Ten projekt w formie poprawki został wrzucony przez nas w jednej z tarcz (antykryzysowych), i został odrzucony większością głosów Prawa i Sprawiedliwości oraz posłanki Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, pani poseł Hanny Gill-Piątek" - powiedział Kulesza.

Przekonywał, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 31 tys. 200 zł rocznie sprawi, że "wreszcie będziemy pod kątem zwolnień podatkowych lepsi niż takie kraje, jak Zambia, czy Botswana, bo w tych krajach obecnie kwota wolna od podatku jest o wiele wyższa niż w Polsce". Dodał, że dzięki temu zwłaszcza Polacy najgorzej sytuowani, mogliby "realnie zarabiać". "Sprawi, że państwo nie będzie grabiło najbiedniejszych, ciężko pracujących Polaków" - podkreślił.

Poseł Grzegorz Braun zapewniał, że propozycje Konfederacji nie są "doraźną łataniną, prowizorką i uznaniowym rozdawnictwem". "My powiadamy do rządu, do tej władzy: nie pomagajcie już więcej, przestańcie szkodzić. Wypuśćcie naród z kwarantanny, wypuście z kwarantanny Polską przedsiębiorczość" - oświadczył.

Przypomniał jednocześnie o kolejnej propozycji partii z "Tarczy Konfederacji", jaką jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. "Pozwólmy przedsiębiorcom decydować w tych skrajnie trudnych okolicznościach - wywołanych nie przez jakiekolwiek zjawiska medyczne czy atmosferyczne, ale przez decyzje rządu - o tym, jak gospodarują tymi funduszami, zawsze zbyt skromnymi, które są do ich dyspozycji" - powiedział Braun.

Konfederacja postuluje też całkowite umorzenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju, zawieszenie spłat kredytów i rat leasingowych, oraz zakazanie wprowadzania podatków w czasie kryzysu. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy