Tąpnięcie w mieszkaniówce na początku roku

Wraz z początkiem 2022 r. nad mieszkaniówkę napłynęło ostre cięcie nowych inwestycji. Było ich o jedną trzecią mniej niż przed rokiem, przy czym mocniejsze spadki zanotowano na budowach prowadzonych przez deweloperów, dla których było to najgorsze otwarcie roku od sześciu lat – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Budujący mieszkania na sprzedaż lub wynajem w styczniu skupili się na gromadzeniu pozwoleń na przyszłe budowy.

Mieszkania oddane do użytku

Znaczący spadek zanotowano także w przypadku mieszkań i domów oddanych do użytku. Łącznie przybyło 15 135 lokali mieszkalnych – o 42 proc. mniej niż w grudniu 2021 r. i o 10,6 proc. mniej niż przed rokiem. Styczeń 2022 r. był pod tym względem najgorszym pierwszym miesiącem roku od 2018 r.

Co istotne, spadku nie odnotowano w przypadku inwestorów indywidualnych, którzy oddali do użytku 7124 domy jednorodzinny (+3,2 proc. r/r.) Po raz pierwszy od 2017 r. wynik osiągnięty przez inwestorów indywidualnych był tak bardzo zbliżony do liczby mieszkań oddanych przez deweloperów.

W styczniu 2022 r. przybyło 7905 lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, co było wynikiem o 23,5 proc. niższym niż w styczniu 2021 r. oraz o blisko 32 proc. niższym niż przed dwoma laty. Deweloperzy zanotowali pod tym względem najgorszy miesiąc od czerwca 2018 r. i jednocześnie najsłabsze otwarcie roku od sześciu lat.

Pozwolenia na budowę mieszkań i domów

Znacznie lepiej niż w przypadku oddawania gotowych lokali do użytku, styczeń upłynął deweloperom na zbieraniu pozwoleń na budowę kolejnych mieszkań. Pierwszy miesiąc 2022 r. zaowocował otrzymaniem 15,6 tys. pozwoleń, co było najlepszym styczniowym wynikiem w historii – o 4,6 proc. wyższym niż przed rokiem i o 36 proc. wyższym w relacji dwuletniej.

Mniej aktywni na tym polu byli inwestorzy indywidualni, którzy uzyskali pozwolenia uprawniające do budowy 6505 domów jednorodzinnych, co oznaczało spadek w relacji rocznej o 21 proc. i jednocześnie najgorszy styczeń od trzech lat.

Łącznie polskie urzędy wydały pozwolenia uprawniające do budowy 22 221 lokali mieszkalnych (-4,6 proc. r/r).

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

Styczeń 2022 r. przyniósł najsłabsze od pięciu lat otwarcie roku także na placach budów. W pierwszym miesiącu 2022 r. deweloperzy i inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 11 800 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 32,3 proc. niższym od zanotowanego przed rokiem. Dwucyfrowy spadek zanotowano także w relacji dwu-, trzy- i czteroletniej.

Mniej skorzy do rozpoczynania nowych budów byli zarówno deweloperzy jak i inwestorzy indywidualni, jednak to w przypadku inwestorów budujących mieszkania na sprzedaż lub wynajem spadek był znaczniejszy. Deweloperzy rozpoczynając w styczniu 2022 r. budowę 7340 mieszkań, osiągnęli rezultat najsłabszy od maja 2020 r., czyli od początku pandemii koronawirusa. Spadek w relacji rocznej przekroczył 40 proc. Nowych budów było także o ok. 25-28 proc. mniej niż przed dwoma, trzema i czterema laty.

Za inwestorami indywidualnymi z kolei najgorszy miesiąc od grudnia 2019 r. W relacji rocznej obniżka aktywności na placach budów wygląda jednak mniej okazale (-8,2 proc. r/r).

Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec stycznia 2022 r. w budowie pozostawało 867,8 tys. mieszkań – o 4,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.