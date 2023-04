Tańsze ubezpieczenie od PZU dla klientów DM BOŚ. Jak dołączyć do programu?

Do programu Moje akcje PZU, skierowanego do akcjonariuszy ubezpieczyciela, mogą dołączyć teraz także inwestorzy posiadający rachunek maklerski w DM BOŚ. Wśród polskich spółek to jednak rzadkość, by w akcjonariuszu widzieć również klienta. Na razie robią to nieliczni m.in. PKN Orlen czy Unimot.

PZU było pierwszą spółką finansową z polskiej giełdy, która zaproponowała program lojalnościowy dla swoich akcjonariuszy. Program wystartował jesienią 2021 r. i dla zarejestrowanych w nim inwestorów oferuje zniżki na ubezpieczenia z oferty PZU.

W pierwszym roku posiadania akcji jest to 10 proc., a po 12 miesiącach 20 proc. Dodatkowo można zyskać zniżkę (100 proc. lub 50 proc. zależne od rodzaju) na członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Liczba akcji w programie sprawdzana jest 1. i 15. dnia każdego miesiąca według stanu na zamknięcie sesji giełdowych poprzedzających te dni.

Na początku mogli do niego przystąpić jedynie inwestorzy posiadający minimum 100 akcji PZU na rachunku maklerskim w BM Pekao. W sierpniu 2022 r. ofertę rozszerzono dla klientów Aliora. Teraz dołączają posiadacze rachunków w DM BOŚ.

"DM BOŚ to rozpoznawalna marka z tradycjami sięgającymi początków rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Biorąc pod uwagę historię i skalę działania, nawiązanie współpracy w tym obszarze, oznacza dla nas możliwość wzmocnienia relacji z akcjonariuszami PZU, którzy są już klientami BOŚ, jak i nawiązania nowych kontaktów. Od startu programu będzie to już trzeci współpracujący z nami broker, przy czym pierwszy spoza Grupy PZU. Docelowo chcielibyśmy, by nasz program lojalnościowy dostępny był we wszystkich domach maklerskich w Polsce" – mówi Magdalena Komaracka, CFA, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich w PZU, cytowana w informacji prasowej.

Zniżki w programie obejmują konkretnie ubezpieczenie PZU Auto: AC, OC, NNW Max, ubezpieczenie PZU Gospodarstwo Rolne: Budynki Obowiązkowe, OC Obowiązkowe Rolnika, Mienie, NNW, ubezpieczenie PZU Dom, ubezpieczenie PZU NNW oraz ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer.

Można powiedzieć, że koszt przystąpienia do programu obecnie jest dużo wyższy, niż np. gdy zaczynał oferować go DM Aliora. Wtedy, gdy kurs był poniżej 32 zł, koszt nabycia co najmniej 100 akcji wynosił ok. 3200 zł (bez prowizji maklerskiej). Natomiast w czwartek 20 kwietnia 2023 r. ten pakiet jest wart ok. 3900 zł. To różnica 700 zł.

Oferta może być atrakcyjniejsza, gdy weźmiemy pod uwagę dywidendę, którą PZU zamierza wypłacić, choć jeszcze nie podjęto ostatecznych decyzji. W zeszłym roku było to 1,94 zł na akcję.

"Stale poszerzamy ofertę i rozwijamy funkcjonalności aplikacji inwestycyjnych oraz umożliwiamy udział w programach partnerskich. Program Moje Akcje PZU to kolejny tego typu projekt, w który się angażujemy. To jedna z form aktywizacji i zatrzymania inwestorów na rynku kapitałowym" – powiedział Radosław Olszewski, prezes zarządu DM BOŚ.

"Jednym z benefitów Programu jest dostęp do specjalistycznej bazy wiedzy, webinariów i szkoleń. Ten edukacyjny aspekt Programu wpisuje się zarówno w strategię DM BOŚ, jak i w jeden z celów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego popularyzacji rynku kapitałowego. Wierzę, że program spotka się z zainteresowaniem inwestorów" – dodał.

Programy lojalnościowe skierowane do akcjonariuszy to bardzo popularna forma budowania stabilnego akcjonariatu, znacznie częściej wykorzystywana w krajach o dojrzałej wolnorynkowej gospodarce i z długimi tradycjami rynku kapitałowego. Spółki często budują wokół swoich akcjonariuszy społeczności, zapewniając im oprócz „giełdowej rozrywki” także liczne pozaparkietowe atrakcje. Słynnym przykładem jest tu choćby doroczny zjazd akcjonariuszy kontrolowanej przez Warrena Buffetta firmy inwestycyjnej Berkshire Hathaway.

W Polsce jest zaledwie kilka spółek giełdowych, które poprzez programy lojalnościowe starają się przyciągnąć i utrzymać akcjonariuszy. Oprócz PZU na plan pierwszy wysuwają się w tym obszarze paliwowe PKN Orlen czy Unimot, który swego czasu obniżył dla uczestników programu cenę paliwa o 2 zł na litrze. Program prowadzi także Answear.com.

