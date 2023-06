Tańsze tankowanie w wakacje. Kolejna stacja wprowadza promocję na paliwo

Podwyżka 500+ do 800 zł. Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł – zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którym we wtorek ma zająć się Rada Ministrów. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi bez konieczności składania dodatkowego wniosku.