Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Blisko 3000 zł premii z kontem firmowym

Bezpłatne kont firmowe i dodatkowa premia sięgająca do blisko 3000 zł? To możliwe – banki zachęcają do otwierania rachunków i oferują zwroty wydatków za paliwo. Sprawdziliśmy, na jakie bonusy pieniężne mogą liczyć przedsiębiorcy przy zakładaniu konta firmowego.