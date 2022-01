Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r. 

fot. Anton Vierietin / / Shutterstock

Bezpłatne przelewy ekspresowe to usługa przywodząca na myśl bogate pakiety kont bankowych, nierzadko objęte wysokimi opłatami za prowadzenie. Okazuje się jednak, że w niektórych darmowych kontach klient także ma do dyspozycji kilka przelewów natychmiastowych miesięcznie bez żadnych dodatkowych kosztów.

Co więcej, na takim rachunku można jeszcze zarobić. Nowi klienci nie muszą wybierać między korzystnym cenowo kontem a dodatkową premią pieniężną. Na rynku znajduje się sześć ROR-ów z bonusem, którym towarzyszy 0 zł za prowadzenie. Jeśli dodać do tego warunek kilku przelewów ekspresowych za darmo w miesiącu, czołówka zawęża się do dwóch propozycji.

Jak powstał ranking?

Wyłonienie najlepszych z najtańszych rachunków na rynku było możliwe dzięki analizie następujących parametrów:

opłata za prowadzenie konta – klientowi zależy na rachunku, który nie będzie obciążeniem dla portfela, dlatego do zestawienia włączone zostały wyłącznie konta z opłatą w wysokości 0 zł,

– klientowi zależy na rachunku, który nie będzie obciążeniem dla portfela, dlatego do zestawienia włączone zostały wyłącznie konta z opłatą w wysokości 0 zł, opłata za obsługę karty – premiowana jest karta bezwarunkowo bezpłatna,

– premiowana jest karta bezwarunkowo bezpłatna, przelewy natychmiastowe – z tabeli można wyczytać, czy bank oferuje darmowe przelewy (TAK) lub czy są one płatne bądź niedostępne (NIE). Wyróżnione zostają również te konta, w których klient ma do dyspozycji pakiet określonej z góry liczby darmowych przelewów ekspresowych w miesiącu (TAK/NIE). Pod uwagę zostały wzięte przelewy Express Elixir lub Blue Cash wysłane przez bankowość internetową lub mobilną,

– z tabeli można wyczytać, czy bank oferuje darmowe przelewy (TAK) lub czy są one płatne bądź niedostępne (NIE). Wyróżnione zostają również te konta, w których klient ma do dyspozycji pakiet określonej z góry liczby darmowych przelewów ekspresowych w miesiącu (TAK/NIE). Pod uwagę zostały wzięte przelewy Express Elixir lub Blue Cash wysłane przez bankowość internetową lub mobilną, wysokość dostępnej premii za założenie – w tabeli znalazły oferty z bonusem pieniężnym lub nagrodą w postaci tzw. kart podarunkowych.

Dana marka bankowa może się pojawić w rankingu raz – z wyżej plasującą się w tabeli propozycją. Pod uwagę nie zostały wzięte konta dla osób w określonym wieku, czyli tzw. konta dla młodych, podobnie jak konta zarezerwowane dla beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500 plus” czy konta typu VIP.

Najtańsze rachunki z przelewami ekspresowymi

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r. Lp. Bank Konto Czy konto ma za darmo…? Wysokość dostępnej premii prowadzenie obsługę karty przelewy natychmiastowe 1. Citi Handlowy CitiKonto TAK TAK TAK/NIE* 200 zł 2. Bank Pekao Konto Przekorzystne** TAK TAK TAK/NIE*** 100 zł 3. Aion Bank Rachunek bieżący (Plan Light) TAK TAK**** NIE 30 zł 4. Nest Bank Nest Konto TAK TAK NIE 0 zł 5. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie TAK NIE NIE 350 zł 6. mBank eKonto osobiste TAK NIE NIE 250 zł 7. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct TAK NIE NIE 160 zł 8. Alior Bank Konto Internetowe TAK NIE NIE 0 zł Inteligo Konto Inteligo TAK NIE NIE 0 zł PKO Bank Polski PKO Konto za Zero TAK NIE NIE 0 zł PlusBank Konto PLUS TAK NIE NIE 0 zł *Trzy darmowe przelewy w miesiącu **Konto Przekorzystne dostępne w promocji „Zwolnienie z opłaty za obsługę karty Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego oraz za wypłaty gotówki tą kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce”, zwolnienie na 24 miesiące ***Od dwóch do czterech darmowych przelewów w miesiącu w ramach Pakietu Komfort. Brak opłat za Pakiet przez 6 miesięcy **** Obowiązuje jednorazowa opłata za wydanie karty w postaci fizycznej w wysokości 11,99 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 5.01.2022 r.

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje CitiKonto, które oferuje Citi Handlowy. To jedna z czterech propozycji na rynku, które nie są objęte opłatą za prowadzenie oraz opłatą za obsługę karty debetowej. Pozycję lidera piastuje dzięki korzystnym warunkom dotyczących przelewów ekspresowych oraz premii pieniężnej. Jako jedyny bank z czołówki nie pobiera opłaty za trzy przelewy Express Elixir w miesiącu w standardowej ofercie. Klienci mogą korzystać z tego przywileju aż do ewentualnej zmiany tabeli opłat i prowizji. Każdy kolejny przelew tego typu kosztuje 5 zł. Nowi klienci banku mają także szansę na uzyskanie dodatkowego zarobku – CitiKonto jest objęte promocją „Nawet 200 zł z CitiKontem edycja III”, w której można zgarnąć – jak sam tytuł oferty wskazuje – 200 zł. Wśród wymogów znajdują się m.in. zapewnienie wpływu, logowanie do aplikacji mobilnej czy wykonywanie transakcji bezgotówkowych. Promocja obowiązuje do 28 lutego 2022 r.

Na drugiej pozycji w tabeli znajduje się Konto Przekorzystne od Banku Pekao dostępne w promocji „Zwolnienie z opłaty za obsługę karty Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego oraz za wypłaty gotówki tą kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce”. Jak sama nazwa wskazuje – klienci, którzy otworzą rachunek, korzystając z tej oferty specjalnej, mogą cieszyć się brakiem opłat m.in. za obsługę karty debetowej. Zwolnienie obowiązuje przez 24 miesiące. Po upływie tego okresu konto zostanie objęte standardowym cennikiem. Obecnie opłata warunkowa za obsługę karty poza promocją wynosi 4 zł miesięcznie. Klient może również włączyć promocję dotyczącą Pakietu Komfort. W jego ramach posiadacz konta będzie mógł wysłać od dwóch do czterech przelewów Express Elixir miesięcznie za darmo. Liczba przelewów uzależniona jest od wyboru wariantu pakietu. Brak opłat za pakiet obowiązuje przez 6 miesięcy. Po tym okresie cena pakietu dla Konta Przekorzystnego wynosi od 6 do 12 zł. Dodatkową zaletą rachunku jest możliwość zgarnięcia 100 zł w promocji dla nowych klientów w zamian za zapewnienie wpływu i dokonywanie płatności bezgotówkowych. Oferta jest dostępna do 31 marca 2022 r.

Korzystne warunki obsługi rachunku i premię za założenie ma również ROR z trzeciego miejsca zestawienia, czyli Rachunek bieżący w Planie Light w Aion Banku. Brak opłaty za prowadzenie i obsługę karty to jego podstawowy atut. Bank nie oferuje jeszcze przelewów Express Elixir lub Blue Cash. Na ten moment dostępny jest Przelew natychmiastowy SEPA w cenie 4,99 zł. Premia za założenie wynosi 30 zł i klienci Bankier.pl mogą ją otrzymać po wpisaniu specjalnego kodu.

Monika Dekrewicz