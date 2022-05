fot. Stokkete / / Shutterstock

Jakie konto na wakacje za granicą? Przy wyborze istotna jest opłata za prowadzenie rachunku, korzystanie z karty oraz konta walutowego. W nadchodzącym letnim sezonie przydadzą się także dodatkowe środki – w rankingu bierzemy pod uwagę premie pieniężne. Sprawdzamy oferty rachunków osobistych pod kątem podróży do innych krajów.

Nadchodzą wakacje, a wraz z nimi wyjazdy, w tym do innych państw. Część Polaków – 32 proc. według sondażu IBRiS – zdecyduje się na urlop za granicą. Na letni wypoczynek przyda się tanie konto osobiste, karta oraz darmowa wypłata pieniędzy z bankomatów poza granicami Polski.

Jak powstał ranking?

W zestawieniu uwzględniliśmy tylko te oferty rachunków osobistych, które zwalniają posiadacza z opłaty za prowadzenie konta bez dodatkowych warunków. Podczas analizy pod uwagę braliśmy sześć kryteriów. Pozycja produktów w zestawieniu uzależniona jest od następujących parametrów:

darmowego prowadzenia konta osobistego,

możliwości zwolnienia z opłaty za kartę debetową,

możliwości zwolnienia z opłaty za konto walutowe,

możliwości skorzystania z darmowej wypłaty środków w bankomatach za granicą,

możliwości darmowego przewalutowania,

wysokości premii pieniężnej.

Tanie konta osobiste na wakacje z premią – maj 2022 r.* Lp. Bank/konto Analizowane parametry Premia A. Czy konto jest darmowe? B. Czy karta może być darmowa? C. Czy konto walutowe może być darmowe? D. Czy wypłata ze wszystkich bankomatów zagranicą może być darmowa? E. Czy przewalutowanie może być darmowe? A B C D E 1. Millennium 360° TAK TAK TAK TAK TAK 360 zł Bank Millennium 2. CitiKonto TAK TAK TAK TAK TAK 270 zł Citi Handlowy 3. Konto Przekorzystne TAK TAK TAK TAK TAK 200 zł Bank Pekao 4. PKO Konto za Zero TAK TAK TAK TAK TAK ** 0 zł PKO Bank Polski 5. Konto Otwarte na Ciebie *** TAK TAK TAK TAK NIE 450 zł BNP Paribas Bank Polska 6. eKonto osobiste TAK TAK TAK TAK NIE 300 zł mBank 7. Konto z Lwem Direct TAK TAK TAK TAK NIE 200 zł ING Bank Śląski 8. Konto Internetowe TAK TAK TAK TAK NIE 0 zł Alior Bank 9. Konto Inteligo TAK TAK TAK NIE TAK 0 zł Inteligo 10. Nest Konto TAK TAK TAK NIE NIE 0 zł Nest Konto 11. Konto PLUS TAK TAK NIE TAK TAK 0 zł Plus Bank * Tabela zawiera wyłącznie konta osobiste, za których prowadzenie nie jest pobierana żadna opłata ** Dotyczy kart Mastercard *** Dotyczy Karty Otwartej na Dzisiaj Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji i stron internetowych banków, stan na 16 maja 2022 r.

Pierwsze miejsce w rankingu tanich kont osobistych na wakacje z premią zajął Bank Millennium z rachunkiem Millennium 360°. Klienci indywidualni mogą skorzystać z darmowego konta oraz uzyskać zwolnienie z miesięcznej opłaty za używanie karty debetowej. Dodatkowo bezpłatne może być także prowadzenie rachunku walutowego, pod warunkiem, że Konto Walutowe zostało założone za pośrednictwem bankowości internetowej (Millenet) lub jest wskazane do obsługi produktu hipotecznego indeksowanego do danej waluty. Posiadacze karty Visa Millennium 360° lub Mastercard Millennium 360° mogą bez dodatkowych kosztów wypłacić pieniądze z bankomatów za granicą, jeżeli minimum pięć razy w miesiącu zapłacili zbliżeniowo kartą debetową lub Blikiem. Natomiast w przypadku osób w wieku od 18 do 26 r.ż. wymagana jest jedna transakcja bezgotówkowa w miesiącu. Opłata nie obowiązuje również przez pierwsze dwa miesiące od wydania karty. Planując wakacje za granicą, warto pamiętać, że przy płatnościach kartą debetową do konta Millennium 360° przewalutowanie do 1000 zł miesięcznie odbywa się po korzystnym kursie wydawcy karty, bez marży banku. Jeśli na urlopie nie chcemy pilnować limitów, to rozważmy aktywowanie usługi Pakietu walutowego (za 9,90 zł/tydz.), by przewalutowanie bez marży banku dotyczyło wszystkich transakcji kartą. Ponadto w ramach promocji "Zyskaj 360 zł z kontem Millennium 360°" za wykonanie aktywności określonych w regulaminie oferty klienci mogą otrzymać do 360 zł premii pieniężnej. Pierwsze 180 zł przysługuje za założenie konta Millennium 360° online, zamówienie karty do rachunku, wyrażenie zgód marketingowych oraz zgody na świadczenie usługi Zwroty za zakupy. Dodatkowo w celu otrzymania bonusu należy aktywować aplikację mobilną Banku Millennium oraz przynajmniej jeden raz zapłać kartą do konta lub Blikiem. Kolejne 180 zł klient otrzyma, jeżeli w ciągu trzech kolejnych miesięcy zasili konto kwotą na min. 500 zł oraz wykonana co najmniej pięć transakcji bezgotówkowych.

Wiceliderem w porównaniu kont osobistych na wakacje jest CitiKonto od banku Citi Handlowego. Podobnie jak w przypadku Banku Millennium klienci mogą korzystać z darmowego rachunku oraz karty debetowej. Również koszty konta walutowego mogą wynieść 0 zł miesięcznie po spełnieniu określonych warunków. Rachunek walutowy dostępny jest w 15 walutach. Posiadacze CitiKonta za wypłatę środków za granicą zapłacą 8 zł, po wykorzystaniu puli czterech darmowych wypłat. Natomiast w przypadku wypłaty z bankomatów banku nie zostanie pobrana opłata. Dodatkowo w Citi Handlowym można zgarnąć do 270 zł premii pieniężnej.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Stawkę na podium najtańszych kont osobistych na wakacje z premią zamyka Konto Przekorzystne w Banku Pekao. Rachunek jest darmowy, z opłaty za kartę debetową oraz konto walutowe można otrzymać zwolnienie. Dodatkowo wypłata z bankomatów za granicą może wynieść 0 zł po spełnieniu warunków określonych w regulaminie. Natomiast dokonywanie płatności kartą debetową Mastercard Debit FX lub Visa Debit FX wiąże się z przeliczaniem transakcji po kursie wydawcy karty, bez dodatkowej marży banku. Pekao oferuje do 200 zł premii pieniężnej w promocji „Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł”.