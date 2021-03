Tanie autocasco jest możliwe, ale czy się opłaca? Sprawdzamy, na jakie zniżki można liczyć

Przykładowy klient ubezpieczyciela to krakowianin użytkujący srebrną Dacię Duster 1.5 dCi Laureate z rocznika 2015 (90 KM/66 kW, 1461 cm³). Samochód jest parkowany na ulicy (Kraków, 30-612) i używany w Polsce do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (za granicą krócej niż miesiąc). Przebieg Dacii Duster aktualnie wynosi 60 000 km (spodziewany roczny przebieg to 10 000 km). Obecny właściciel kupił auto jako nowe w salonie Dacii. Posiada ono fabryczny immobilizer, autoalarm oraz GPS i nie ma uszkodzeń oraz elementów tuningowanych. Dacia została po raz pierwszy zarejestrowana we wrześniu 2015 r. Klientem ubezpieczyciela jest księgowy (rok urodzenia: 1980) wychowujący wraz z żoną jedno dziecko (9 lat). Przykładowy kierowca posiada prawo jazdy od października 1999 r. Ubezpieczający to jedyny regularny użytkownik samochodu. Właściciel Dacii spowodował ostatnią szkodę 5 lat temu. Dlatego zniżka z OC wynosi 40%. W przypadku autocasco bezszkodowy okres ochrony wynosi 2 lata (to czas od zakupu pierwszego AC). Ochrona ma się rozpocząć 28 lutego 2021 r. Pakiet ubezpieczeniowy OC + AC (bez dodatkowego NNW) zostanie wybrany na Ubea.pl i jednorazowo opłacony online.