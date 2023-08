Tani sklep internetowy już w Polsce. Korzystanie z niego może być niebezpieczne

Chińska platforma handlu internetowego Temu weszła do Polski w czerwcu tego roku, ale do tej pory nie zdobyła ogromnej popularności. Niezależnie od tego światowe media informują o tym, że choć serwis kusi atrakcyjnymi cenami, to korzystanie z niego może być niebezpieczne.

Temu należy do PDD Holdings, czyli do tego samego właściciela, który zarządza Pinduoduo - platformą znaną w Ameryce Północnej oraz Azji. W Temu można znaleźć sporo podobieństw do Shopee, między innymi to, że sklep oferuje produkty z wielu kategorii, co zwiększa grono potencjalnych odbiorców.

Twórca sklepu wzięty pod lupę

Niemiecki „Business Insider” wskazuje, że bezpieczeństwo korzystania z Temu jest sprawą dyskusyjną. Niedawno okazało się, że Pinduoduo gromadziło zbyt dużo danych o użytkownikach i analizowało prywatną korespondencję, a to spowodowało, że aplikacja została usunięta z Google Play oraz App Store. Co więcej, władze w Stanach Zjednoczonych umiejscowiły PDD Holdings na liście firm, które sprzedają podrobione produkty.

Nie ma pewności, czy te zarzuty stawiane Pinduoduo można przekładać także na Temu, ale CNN podaje, że wszystkie aplikacje PDD Holdings wykorzystują możliwe sposoby, aby zwiększyć uprawnienia przyznane tej aplikacji. W rezultacie może dochodzić do monitorowania aktywności użytkownika w innych aplikacjach, sprawdzania powiadomień, kalendarza oraz czytania prywatnych wiadomości.

A co z samymi zakupami?

Według Temu zwrot towarów jest darmowy, ale jak się okazuje, nie we wszystkich przypadkach. W regulaminie czytamy, że bez żadnych opłat można zwrócić tylko jedną przesyłkę, a następna będzie wiązała się z kosztem operacyjnym w wysokości 3 euro.

Warto wziąć pod uwagę także program afiliacyjny, który jest proponowany przez Temu. Zyski mają sięgać nawet 20 proc., ale sklep internetowy nie przedstawia żadnego regulaminu, więc trudno to precyzyjnie zweryfikować.

Niemiecki „Business Insider” nie zaleca kategorycznego zaprzestania korzystania z aplikacji, ale zadaje ważne pytania i zaleca ostrożność. Z jednej strony Temu oferuje atrakcyjne ceny, z drugiej kwestie potencjalnego bezpieczeństwa czy zawirowania związane ze zwrotami mogą wzbudzić niepewność wśród konsumentów.

