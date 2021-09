Talibowie ogłosili utworzenie nowego rządu tymczasowego

USA spodziewają się przyjąć ponad 50 000 ewakuowanych Afgańczyków

Co najmniej 50 000 Afgańczyków zostanie przyjętych do Stanów Zjednoczonych w ramach „trwałego zobowiązania” do pomocy ludziom, którzy wspierali amerykański wysiłek wojenny i są zagrożeni pod rządami talibów - powiedział w piątek sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA.