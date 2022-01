Talibowie bez pomocy z zagranicy uchwalili swój pierwszy budżet państwa

fot. Jono Photography / / Shutterstock

Taliban po raz pierwszy od powrotu do władzy w Afganistanie bez pomocy z zagranicy uchwalili państwowy budżet - poinformowało w czwartek tamtejsze ministerstwo finansów. Budżet dotyczy pierwszych trzech miesięcy 2022 roku - sprecyzowało.

"Po raz pierwszy od dwóch dekad, uchwaliliśmy budżet, który nie jest uzależniony od pomocy międzynarodowej. To dla nas ogromny sukces" - oświadczył rzecznik resortu Ahmad Wali Hakmal. "Pieniądze pochodzą tylko z naszych własnych źródeł, m.in. z ceł, podatku dochodowego, dochodu ministerstw" - tłumaczył.

Uchwalony we wtorek na pierwsze trzy miesiące roku budżet opiewa na 53,9 mld afgani (ok. 450 mln euro) i pokryje prawie w całości wydatki związane z działalnością rządu - poinformowała francuska agencja AFP. Budżet gwarantuje m.in. rządowe pensje - przekazał przedstawiciel talibów, zapewniając, że wszyscy urzędnicy państwowi, którzy powrócili do pracy 15 sierpnia, będą mieli wypłacone swoje wynagrodzenia. Hakmal podkreślił, że pensje zostaną wypłacone także urzędniczkom. Jednak większości z nich nie pozwolono powrócić do pracy - zauważyła AFP.

Nie podano, kiedy dokładnie wypłaty będą przekazane pracownikom.

Jak przypomina francuska agencja, od momentu powrotu talibów do władzy w Afganistanie 15 sierpnia 2021 roku, międzynarodowi darczyńcy zawiesili swoje ogromne wsparcie finansowe, które odpowiadało za prawie 80 proc. afgańskiego budżetu.

Talibowie zadecydowali, że rok podatkowy będzie odtąd bazował na kalendarzu słonecznym, a więc jego początkiem będzie 21 marca - poinformowano. Jak podał rzecznik talibskiego ministerstwa finansów, kolejny budżet zaprezentowany będzie właśnie po tej dacie.

Islamscy fundamentaliści musieli stworzyć budżet bez głównego wsparcia finansowego w postaci zamrożonych przez Stany Zjednoczone 9,5 mld dolarów w postaci rezerw banku centralnego Afganistanu - zwróciła uwagę AFP. Kwota ta odpowiada aż połowie PKB, uzyskanego przez ten kraj w roku 2020 - dodano. (PAP)

