Taksówkarze pilnie poszukiwani. Konkurencji ubywa, więc rosną szanse na podwyżki

Ubiegły rok był rekordowy pod względem zamykanych i zawieszanych działalności gospodarczych przez taksówkarzy – informuje „Rzeczpospolita”. Choć popyt rośnie, to od wybuchu pandemii liczba kierowców systematycznie spada. W 2024 r. zatrudnianie taksówkarzy będzie jeszcze trudniejsze, co może przełożyć się na dłuższy czas oczekiwania na kurs i wyższe ceny.

fot. Fotokon / / Shutterstock

W 2023 r. taksówkarze zamknęli 850 jednoosobowych działalności gospodarczych i zawiesili kolejnych 3285 – o 39 proc. więcej niż rok wcześniej i trzykrotnie więcej niż w 2019 r. Tym samym liczba taksówek w Polsce spadła do niespełna 50 tys. Jeszcze w 2019 r. było ich ponad 55 tys., a w 2009 r. ponad 71 tys.

Pracowników tracą nie tylko tradycyjne korporacje taksówkarskie, ale także platformy łączące kierowców z pasażerami. Jak wynika z danych „Rzeczpospolitej”, w drugim półroczu 2023 r. liczba kierowców korzystających z aplikacji Uber zmniejszyła się o ponad 10 proc.

Wszystko to sprawia, że pasażerowie korzystający z taksówek mogą spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania na kursy, zwłaszcza na obrzeżach miast. Niższa konkurencja wraz z rosnącym popytem mogą z kolei sprawić, że kierowcy przewożący pasażerów za pośrednictwem platform prawdopodobnie podniosą ceny.

Trudniej o to będzie w przypadku tradycyjnych korporacji taksówkarskich, w przypadku których maksymalne stawki ustalają gminy. W przypadku Warszawy są one niezmienne od 22 lat. Pod koniec ubiegłego roku przewoźnicy apelowali o ich podwyższenie, jednak warszawscy radni byli przeciwni. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jednak odrzucił skargę taksówkarzy.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2024. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2024 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Taksówkarze tylko niekarani i z polskim prawem jazdy

Tymczasem nowe przepisy, które wejdą w życie 17 czerwca, jeszcze mocniej utrudnią zatrudnianie taksówkarzy. Od tego dnia wsiadając do taksówki lub auta z logo Ubera czy Bolta, będziemy mogli być pewni, że kierowca – bez względu na pochodzenie – posiada polskie prawo jazdy.

Już 1 października ubiegłego roku wszystkie firmy pośredniczące w przewozie osób musiały przeprowadzić weryfikację kierowców i posiadane przez nich prawa jazdy. Co więcej, w myśl nowych przepisów przyszli kierowcy będą musieli zostać również zweryfikowani pod kątem niekaralności.