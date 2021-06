Takiego wzrostu składek dla firm nie było od 1999 roku

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Nawet 2 miliony prowadzących działalność zapłaci w przyszłym roku co najmniej 1600 zł składek do ZUS. Jeśli rząd wdroży Polski Ład, składka może wzrosnąć do 1735 zł - pisze piątkowa "Rzeczpospolita", opierając się na wyliczeniach Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jak czytamy, opłacający podatki według skali lub liniowo, z dochodami ponad 4,5 tys. zł miesięcznie dołożą ekstraskładkę zdrowotną liczoną od dochodów, której nie będą mogli odliczyć od podatku.

"Podwyżka składek o 142,84 zł w 2022 r. to największy wzrost od czasu reformy systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 r." – komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podwyżka - jak tłumaczy dziennik - wynika ze wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (do 5836 zł) przyjętego w budżecie na przyszły rok. "Po raz kolejny ujawniają się konsekwencje wadliwego sposobu wyliczania składek, które zamiast na faktycznych danych opiera się na prognozach" – zauważa Kozłowski.

mkr/ mmu/