Takich zmian nie było nigdy. Trzęsienie ziemi w Kodeksie pracy

We Włoszech potrzeba 40 tys. pracowników do zbioru owoców

Przed nadejściem lata we Włoszech potrzeba będzie 40 tysięcy pracowników do zbioru owoców, by uzupełnić poważny brak rąk do pracy, który dotknął gospodarstwa rolne przed rokiem i doprowadził do dużej utraty zbiorów. Sytuację tę przedstawił krajowy związek rolników Coldiretti.