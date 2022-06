Tak żyją gwiazdy. Oto najdroższe domy celebrytów

/ YouTube

Wielcy atleci, gwiazdy dużego ekranu, projektanci mody, królowie i królowe muzyki czy nawet znani influencerzy, wszyscy mają jedną wspólną cechę: niezwykle zasobne portfele. Kiedy więc przychodzi do kupowania czegoś takiego jak dom, nikogo chyba nie dziwi, że potrafią wydać zawrotne sumy. Oto najdroższe domy celebrytów.

1. Drake, Toronto, Kanada, 100-150 mln dol. (ok. 443–665 mln zł)

Aubrey Graham Drake, bądź po prostu Drake, jest obecnie najpopularniejszym raperem na świecie. Był on pierwszym muzykiem w historii Spotify, który osiągnął ponad miliard odtworzeń dziewięciu swoich piosenek. Jeżeli dodamy do tego fakt, iż szacuje się, że na przełomie lat 2019-21 zarobił ponad pół miliarda dolarów z całej swojej działalności, nie tylko muzycznej, to nikogo nie zdziwi, że wykosztował się, budując swoją masywną rezydencję w Toronto.

Zlokalizowana w Bridle Path, ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej pełnej gigantycznych domów, wyróżnia się spośród wszystkich swoimi prawdziwie kolosalnymi rozmiarami. Zbudowany na działce o powierzchni niemal hektara dom mierzy pięć tysięcy metrów kwadratowych. Na te gigantyczne rozmiary składa się 1000 m kw. tarasów, pełnowymiarowe boisko do koszykówki, garaż na osiem samochodów, główna sypialnia mierząca prawie 350 metrów kwadratowych, dwupiętrowa garderoba, hala sławy pełna koszulek znanych koszykarzy czy chociażby pokój trofeów, czyli pokój, w którym Drake eksponuje pokaźną kolekcję nagród za swoją muzykę.

Na terenie posiadłości nie zabrakło oczywiście dwóch basenów, jednego na zewnątrz, drugiego wewnątrz, w końcu co to za dom bez basenu? Z ciekawostek warto dodać, że rolę wanny w pokrytej od podłóg do sufitów marmurem w głównej łazience pełni ważący niemal 2,5 tony rzeźbiony blok czarnego marmuru. Łóżko pochodzi od szwedzkiej firmy Hastens i kosztowało 500 tysięcy dolarów, tyle samo co zdobiący kuchnię zestaw kuchenny od francuskiej firmy La Cornue.

Cała rezydencja została zaprojektowana przez kanadyjskiego architekta Ferrisa Rafauliego i jest wyceniana na kwotę pomiędzy 100 a 150 milionów dolarów, co teoretycznie czyni ją najdroższym domem w Kanadzie. Mam nadzieję, że Drake’a stać, żeby zatrudnić do tego ekipę sprzątającą, bo przy takich rozmiarach roomba mogłaby się zgubić.

2. The Weeknd, Bel Air, Los Angeles, 70,5 mln dol. (ok. 312 mln zł)

Gwiazda muzyki pop i R&B, raper oraz producent muzyczny: The Weeknd albo Abel Tesfaye - to kolejny znany muzyk na liście. Jego największy jak dotąd hit – „Blinding Lights” zbliża się do przekroczenia granicy 3,5 miliarda odsłon na Spotify, a on sam znany jest z oryginalnego stylu muzycznego, mieszającego w sobie cechy różnych gatunków muzycznych.

Posiadłość Abela Tesfaye w Bel Air (Reuters)

Poza swoją muzyką The Weeknd znany jest również ze swoich równie oryginalnie urządzonych domów. Poczynając od domu w ekskluzywnym Hidden Hills, który w 2021 roku sprzedał Madonnie, przez przestronny penthouse w Beverly Hills, kończąc na jego najnowszej rezydencji, czyli wielkiej willi w Bel Air, którą kupił w 2021 roku za 70,5 mln dolarów, co uczyniło ją najdroższym domem sprzedanym w USA w tamtym roku.

Dom zlokalizowany jest zaraz obok ekskluzywnego pola golfowego Bel Air, na działce o powierzchni 7,5 tysiąca metrów kwadratowych, a sam dom mierzy niemal trzy i pół tysiąca metrów kwadratowych. Co można tam znaleźć? Poza dwoma basenami i dosyć kontrastującym z zewnętrzną fasadą wykończeniem wnętrz, na terenie posiadłości znajduje się przestronna kuchnia, dziewięć sypialni, kino domowe, siłownia, spa z sauną, studio nagrań, hammam, a na zewnątrz można znaleźć kolejny basen, tym razem z efektem wodospadu, trampolinę, kort tenisowy i staw. Bo czemu nie? Działka oferuje mu absolutną prywatność i kryjówkę przed niechcianymi spojrzeniami za sprawą licznych i wysokich drzew.

Od siebie chciałbym tylko dodać, że mam nadzieję, że nie musi zbyt często zbierać napotkanych w ogrodzie piłeczek golfowych. Choć zapewne, jeżeli zarabiasz 100 milionów dolarów rocznie, to ktoś inny robi to za ciebie.

3. Robert Lewandowski, Warszawa, Złota 44, ok. 9 mln dol. (ok. 39 mln zł)

Tego pana chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Kapitan reprezentacji Polski, święcący triumfy jako napastnik Bayernu Monachium, został tematem wielu artykułów, gdy zakupił luksusowy apartament w centrum Warszawy w budynku o prestiżowo brzmiącej nazwie – Złota 44.

Robert Lewandowski w swoim apartamencie przy Złotej 44 (Materiały dla mediów)

Apartamentowiec ten jest najwyższym obecnie budynkiem mieszkalnym w całej Unii Europejskiej – ma 192 m. Sam apartament usytuowany jest na 55 piętrze budynku i mierzy ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni i… służy piłkarzowi głównie za miejsce do zatrzymania się na krótki pobyt w Polsce, jako że większość swojego czasu piłkarz spędza z rodziną w swojej willi w Monachium, wycenianej na około dziesięć milionów euro (ok. 46 milionów złotych).

Wracając do apartamentu, poza przestronnymi wnętrzami ma on również do zaoferowania dostęp do licznych udogodnień znajdujących się w budynku. Od basenu, przez profesjonalną siłownię, po symulator golfa – słowem napastnik Bayernu może aktywnie spędzać czas, nie opuszczając luksusowego apartamentowca. Całkiem ekstrawagancki zakup jak na coś, co będzie stało puste przez większość roku, podczas gdy zwykli śmiertelnicy muszą radzić sobie z płaceniem 2-3 tysięcy złotych miesięcznie za wynajem kawalerki o powierzchni mniejszej niż jedna dziesiąta tego, co oferuje ta ekskluzywna rezydencja.

4. Philipp Plein, Bel Air, Los Angeles, 200-220 mln dol. (886-975 mln zł)

Po niecałych dziesięciu milionach dolarów za mieszkanie Lewandowskiego przyszła pora na prawdziwy pałac po drugiej stronie oceanu, wyceniany na prawie miliard złotych, należący do jednego z najbogatszych projektantów modowych na świecie. Philipp Plein, bo o nim mowa, to założyciel marki modowej o tej samej nazwie, u nas znany głównie z bycia w związku z modelką Justyną Gradek.

Z majątkiem wycenianym na blisko pół miliarda dolarów, niemiecki projektant zaczął w 2014 roku budować swój wymarzony dom na hektarowej działce na wzgórzu w prestiżowym Bel Air. Rezydencja o powierzchni ponad 3000 metrów kwadratowych jest co prawda w ostatnich etapach budowy, ale można już podziwiać ukończony domek dla gości, który jest zaledwie sześć razy mniejszy.

Liczący zaledwie trzy sypialnie jest przez Pleina używany jako miejsce zamieszkania na czas swoich odwiedzin w mieście aniołów. I jeżeli jest jedno słowo, które najlepiej opisuje ten dom, to jest to "kicz". W domu znajduje się wręcz nadmiar żyrandoli w każdym pokoju. Z innych elementów wykończenia warto nadmienić sufit w jadalni, na którym zostały wymalowane słowa z niemieckiej opery „Zaczarowany flet” czy ławka pokryta pluszowymi misiami. Jakby tego było mało, w bibliotece stoi automat do gier pokryty złotem, a wejście zdobi dwumetrowa figurka Gundama. Czyż to nie brzmi jak przesada? A to tylko dom dla gości; pozostaje tylko snuć domysły, jak wyglądała będzie główna rezydencja.

5. Mark Wahlberg, Beverly Hills, Kalifornia, 87,5 mln dol. (ok. 390 mln zł)

Mark Wahlberg to aktor znany z filmów takich jak: „Infiltracja”, „Fighter”, „Włoska robota” czy „Uncharted” i jeden z najlepiej zarabiających gwiazdorów Hollywood. Nic więc dziwnego, że gdy postanowił zbudować dom dla swojej rodziny, to nie szczędził on na to żadnych środków. Zakupił działkę o powierzchni niemal 3 hektarów, a następnie zatrudnił znanego w całych Stanach ze swoich imponujących projektów Richarda Landry’ego, by zrealizować swoje marzenie o pałacu dla rodziny. I marzenie to osiągnął.

Posiadłość Marka Wahlberga w Beverly Park (Reuters)

Wielka na 3,5 tysiąca metrów kwadratowych posiadłość położona w ekskluzywnym Beverly Park w Beverly Hills liczy sobie dwanaście sypialni i aż dwadzieścia łazienek (!). Jeżeli tego było mało, na terenie rezydencji znajduje się pełnowymiarowa siłownia, dwupiętrowa biblioteka i masywna piwniczka na wino, wraz ze specjalnym pokojem do delektowania się nim.

Na zewnątrz, poza gigantyczną ilością przestrzeni do relaksu i rekreacji, znajduje się pełnowymiarowy kort tenisowy, skate park, domek dla gości, minipole golfowe i duży basen ze sztuczną grotą i wodospadem. Dzięki swojemu położeniu wysoko ponad Beverly Hills dom zapewnia całkowitą prywatność swoim mieszkańcom. Sąsiedzi również są nie byle jacy, bo Beverly Park nazywa domem wielu innych celebrytów, jak chociażby Denzel Washington czy Sylvester Stallone. Przy takim położeniu i udogodnieniach aż ciężko było uwierzyć, gdy aktor próbował sprzedać rezydencję za 87,5 miliona dolarów w 2019 roku, by zdjąć ogłoszenie zaledwie kilka miesięcy później. Mimo wszystko bajkowy pałac w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast świata brzmi jak kusząca oferta, nawet za takie pieniądze.

6. Tommy Hilfiger, Nowy Jork, Nowy Jork, 49,9 mln dol. (ok. 221 mln zł)

Kto nie zna Tommiego Hilfigera, ten zaprawdę do galerii handlowych nie chodzi. Ten człowiek stojący za gigantycznym przedsiębiorstwem modowym prezentuje swój styl nie tylko na wielkich pokazach mody, ale również w swoich domach. W

Widać to najlepiej po jego mieszkaniu w Nowym Yorku: w 2008 roku dwa apartamenty za 25 mln dolarów połączył w jeden przestronny penthouse. Nieruchomość mieści się w ikonicznym hotelu New York Plaza na Manhattanie i oferuje piękne widoki Central Parku. Apartament mierzy 550 metrów kwadratowych i został w stu procentach zaprojektowany przez samego Hilfigera.

Najciekawszymi elementami domu, poza jego położeniem, są niewątpliwie tabliczka „The New York Times”, która niegdyś zdobiła wejście do budynku czasopisma, pokój śniadaniowy znajdujący się w kopule nieruchomości, pomalowany przez ilustratora książki „Eloise” Kaya Thompsona i taras oferujący widok na cały Central Park. Coś chyba jednak mu się w nim nie podobało, bo w 2013 roku wystawił go na sprzedaż za 80 mln dolarów (ok. 380 milionów złotych), by następnie, w 2018 r., zredukować cenę do 50 milionów. Penthouse sprzedał się ostatecznie za około 45 milionów dolarów w 2020 roku. Mimo że Tommy pozbył się apartamentu, dzięki swojemu wystrojowi mieszkanie zawsze już będzie znane jako „penthouse Tommy'ego Hilfigera”.

7. Jay-Z i Beyonce, Bel Air, Kalifornia, 90 mln dol. (400 milionów złotych)

Jay-Z plasuje się na drugim miejscu w rankingu najbogatszych raperów z majątkiem wycenianym na 1,5 miliarda dolarów. Jego żona, Beyonce, znana na całym świecie piosenkarka, która zdaniem niektórych ukształtowała muzycznie lata 2000, nie odstaje od męża zbyt wiele pod względem majątku, który szacowany jest na 500 milionów dolarów. Para znana jest z nieziemsko drogich zakupów, jak chociażby zegarek Patek Philippe za 3 miliony dolarów, który Beyonce sprezentowała mężowi na jego pięćdziesiąte urodziny.

Dom kupiony przez Beyonce i Jaya Z za 90 mln dolarów (Reuters)

Kiedy ktoś wydaje tej wysokości kwoty na zegarek, to jego dom raczej jest jeszcze bardziej imponujący. Ich rezydencja na wzgórzach Bel Air mierzy 3000 metrów kwadratowych i liczy osiem sypialni i jedenaście łazienek. Dom został zakupiony przez Carterów w 2017 roku za oszałamiające 90 mln dolarów, po tym jak przez prawie rok wynajmowali rezydencję w Malibu za 400 tysięcy dolarów miesięcznie. Dla porównania, za rok wynajmu tej willi można by kupić dwanaście mieszkań na warszawskim Mokotowie. Wracając do Bel Air, willa oferuje również garaż na 15 samochodów, cztery baseny, boisko od koszykówki, czy nawet plac zabaw dla ich trójki dzieci. Aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom, rezydencja wyposażona jest w liczne czujniki ruchu, kuloodporne okna i drzwi otwierane nie tylko kluczem, ale również biometrycznie. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że aby zakupić gigantyczną rezydencję, Carterowie zaciągnęli kredyt hipoteczny na 30 lat, na kwotę około 53 mln dolarów. Ciężko wytłumaczyć dlaczego, ale wiadome jest za to, że przy ich zarobkach nawet wysokie stopy procentowe nie są jakimkolwiek problemem.

8. Kanye West, Malibu, Kalifornia, 57 mln dol. (ok. 252 mln zł)

Kanye West, Yeezus, albo po prostu Ye, jest znanym raperem i przedsiębiorcą. Swoją popularność zdobył dzięki karierze muzycznej i związkowi z Kim Kardashian, a fortunę zbił na marce założonej z Nike. Yeezy dały mu majątek około 6 miliardów dolarów, co czyni go nie tylko najbogatszym raperem, ale również jednym z najbogatszych Afroamerykanów na świecie.

Z takimi pieniędzmi może pozwolić sobie na dużo, dlatego gdy po rozwodzie Kim stracił willę w Hidden Hills wartą 60 milionów dolarów, postanowił przenieść się do Malibu, znanego z najdroższych w całych Stanach nieruchomości, gdzie wydał 57 milionów dolarów na swój nowy dom.

Dom Kanye Westa w Malibu, na zdjęciu w trakcie remontu (Reuters)

Rezydencja jest położona zaraz przy plaży i mierzy 560 metrów kwadratowych, co nie jest wynikiem tak imponującym, jak wyniki innych domów na tej liście. Jednak to nie rozmiar jest w tym wypadku najważniejszy, a coś innego. Stojąca na palach, pokryta szkłem rezydencja została zbudowana ze wzmocnionego betonu, a dzięki temu, że betonowe pale zostały wkopane głęboko w ziemię, jest ona w stanie wytrzymać najgorsze trzęsienia ziemi, jakie są częstym zjawiskiem w Malibu.

Kolejnym czynnikiem stojącym za wysoką ceną domu jest osoba architekta odpowiedzialnego za jego projekt. Tadao Ando, bo o nim mowa, jest światowej sławy architektem, który w 1995 roku został uhonorowany za swoją twórczość prestiżową Nagrodą Pritzkera. To właśnie to spowodowało, że Kanye, wieloletni fan architekta, zdecydował się na zakup tego domu. Wnętrze jest proste, betonowe i wypełnione światłem, a jedynym luksusem oferowanym przez dom, poza położeniem, jest podgrzewany basen z jacuzzi, na którego brak narzekał w swoim poprzednim domu.

9. Dr. Dre, Brentwood, Kalifornia, 40 mln dol. (ok. 177 mln zł)

Dr. Dre to kolejny raper na liście, który zdobył sławę w latach 90. XX wieku. W tym momencie 57-letni raper jest również jednym z najbogatszych, z majątkiem szacowanym na około 800 milionów dolarów. Willa została zaprojektowana przez wcześniej wspominanego Richarda Landry’ego i pierwotnie należała do Toma Brady’ego. Dre kupił rezydencję w 2014 roku i od razu zaczął ją poddawać ulepszeniom.

Willa położona jest na hektarze ziemi, w ulubionym przez celebrytów Brentwood i mierzy 2200 metrów kwadratowych. Do wejścia prowadzi most, pod którym znajduje się fosa, a obok jest garaż na 6 samochodów. Jeżeli tego byłoby mało, na tarasie w głównej sypialni znajduje się dodatkowa wanna, w razie gdyby Dre zechciał zażyć kąpieli na zewnątrz.

Dre ulepszył rezydencję, budując gigantyczny basen i podziemne studio o powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Dre stwierdził podczas jednego z wywiadów, że betonowe ściany zapewnią mu lepszą akustykę i dadzą lepsze brzmienie przy odsłuchu. Warto również zaznaczyć, że na dachu domu znajdują się zasilające go częściowo panele słoneczne, które, możliwe, że zmniejszają odrobinę i tak już gigantyczny rachunek za prąd.

Dom rapera w Brentwood (Reuters)

10. Adele, Bevelry Hills, Kalifornia, 110 mln dol. (487 mln zł)

Adele to światowej sławy piosenkarka, znana chociażby z hitów takich jak „Hello” czy „Set Fire To The Rain”, która zbiła na swojej działalności majątek wynoszący ponad 200 milionów dolarów. W 2021 roku za 110 milionów dolarów kupiła od Sylvestra Stallone’a rezydencję w Beverly Hills o powierzchni 2000 metrów kwadratowych na ponad hektarze działki.

Rezydencja liczy 8 sypialni, 12 łazienek i ma dwupiętrowy przedpokój. Poza tym rezydencja ma kino na 12 osób, bar i pokój do palenia cygar. Adele do dyspozycji ma również spa i basen oferujący piękny widok na Beverly Hills. Dom został początkowo zaprojektowany w stylu śródziemnomorskim, jednak podczas swojego pobytu Stallone unowocześnił rezydencję, czego efektem jest piękny dom o śródziemnomorskich rysach i białych, przestronnych wnętrzach. Po poprzednim właścicielu pozostała pamiątka w postaci brązowej statuy Rockiego w ogrodzie. Dzięki swojemu położeniu w Beverly Park, Adele nie musi martwić się o prywatność, ponieważ brama do osiedla jest chroniona przez całą dobę przez strażników. Cisza, spokój i prywatność. Czego chcieć więcej?

11. Oprah Winfrey, Montecito, Kalifornia, 130 mln dol. (576 mln zł)

Oprah Winfrey to amerykańska prezenterka i producentka telewizyjna, prowadząca talk-show „The Oprah Winfrey Show”. Odznaczona Orderem Uśmiechu i Medalem Wolności, posiada majątek ponad miliarda dolarów. Jej domem jest duży na 2500 metrów kwadratowych budynek w Montecito, położony na imponujących 35 hektarach ziemi. Dom został zbudowany w stylu neo-gregoriańskim i służy jej za miejsce zamieszkania już od lat 90. Liczący wiele pięknie udekorowanych pokojów, w tym wielką bibliotekę, został przez właścicielkę nazwany „The Promised Neverland”. Piękna nazwa dla pięknego domu.

12. Pierce Brosnan, Malibu, Kalifornia, 100 mln dol. (443 mln zł)

Pierce Brosnan, znany z roli Jamesa Bonda w filmach „Jutro nie umiera nigdy”, „Świat to za mało” i „Śmierć nadejdzie jutro”, próbował sprzedać swój dom w Malibu za 100 milionów dolarów, ale po dwóch nieudanych próbach postanowił go jednak zatrzymać.

Rezydencja mierzy 1200 metrów kwadratowych i oferuje 35 metrów prywatnej plaży. Jest zbudowana w tajskim stylu, ma cztery sypialnie i pięć łazienek, trzy kuchnie, słonowodny basen i domek dla gości z jedną dodatkową sypialnią.

Reuters

Z udogodnień: willa ma spa dostępne zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, oraz kino, które jest w stanie pomieścić 24 osoby. Drzwi wejściowe zostały wyrzeźbione w tajskie wzory i sprowadzone z Tajlandii, tak samo jak liczne wazy rozstawione po całym domu. Wnętrza łączą w sobie elementy azjatyckie i francuskie w stylu o nazwie „French Chinois”. Sypialnie zostały umieszczone tak, że każda z nich ma widok na Ocean Spokojny i piękne zachody słońca. Dach został pokryty zieloną dachówką, przypominającą wzorem smocze łuski, której zrobienie zajęło trzy lata. Takie przywiązanie do detali dało Pierce’owi i jego żonie wymarzony dom, który służył im za miejsce zamieszkania prawie 20 lat.

13. George Clooney, jezioro Como, Włochy, 100 mln dol. (443 mln zł)

George Clooney jest oscarowym aktorem, reżyserem, producentem filmowym i scenarzystą. On i jego żona, Amal Clooney, aktywistka i prawniczka, są jedną z najbardziej stylowych par na świecie. Jednak zanim George poznał Amal, zakupił w 2002 roku piękną osiemnastowieczną rezydencję nad jeziorem Como we Włoszech. Villa Oleandra, bo tak została nazwana, liczy 25 pokoi, a na zewnątrz ma kort tenisowy, basen, siłownię i garaż, w którym Clooney trzyma swoje liczne motocykle. Wielu znanych celebrytów gościło w rezydencji, wliczając w to Meghan Markle i księcia Harry'ego, Jennifer Aniston i Matta Daemona. Trudno się dziwić; willa jest położona zaraz nad jeziorem i ma niepowtarzalny wdzięk, spotykany jedynie w innych willach nad włoskimi jeziorami.

Villa Oleandra nad jeziorem Como (Reuters)

14. Ellen DeGeneres, Montecito, Kalifornia, 35 mln dol. (155 mln zł)

Ellen DeGeneres jest najbardziej znana ze swojego talk-show „The Ellen Show”, w którym spotyka się z wieloma celebrytami. I zarobiła na nim niemałe pieniądze. Z majątkiem szacowanym na 500 milionów dolarów jest posiadaczką wielu luksusowych posiadłości, chociaż jej najdroższą obecną posiadłością jest dom w Montecito, który zakupiła w lutym 2022 roku za oszałamiające 35 milionów dolarów.

Dom ma powierzchnię 1100 metrów kwadratowych, a działka – równy hektar. Dom stworzony w 2014 roku przez Kinkę Ushera, znanego z filmu „Superbohaterowie” z 1999 roku, został zbudowany tak, aby przypominać pałac Alhambra w hiszpańskiej Grenadzie. Arabski styl jest połączony tutaj z nowoczesnymi udogodnieniami i w ten sposób powstał wygodny dom pełen pięknych arabesków, arabskich okiennic i kolumn.

Reuters

Najbardziej imponującym elementem domu jest niewątpliwie wanna z białego marmuru, z wyrzeźbioną głową lwa. Ogrody są również piękne, dzięki położeniu na wzniesieniu, widać z nich Ocean Spokojny i góry Santa Monica. Same w sobie ogrody są również imponujące, pełne bujnej roślinności i sadzawek, mają bardzo relaksującą atmosferę. Nie byłoby dziwnym, gdyby to ten dom DeGeneres wybrała jako swoją główną rezydencję.

15. Kylie Jenner, Holmby Hills, Kalifornia, 40 mln dol. (177 mln zł)

Kylie Jenner jest modelką i przedsiębiorczynią, siostrą Kim Kardashian, tak więc najbardziej jest kojarzona z reality show „Z kamerą u Kardashianów”. Założycielka Kylie Cosmetics i najlepiej zarabiająca modelka na świecie, posiada fortunę wysokości 600 milionów dolarów. I poza rolls-roycami i prywatnym odrzutowcem, wydaje ją na liczne domy w Kalifornii. Jej najdroższy dom to willa w Holmby Hills, o powierzchni niemal 2000 metrów kwadratowych.

Reuters

Na jedynym piętrze domu znajduje się 7 sypialni i 14 łazienek, oraz wiele barów, pokój gier, kino domowe, siłownia i kort tenisowy, basen i drugie miejsce do oglądania filmów, tym razem na zewnątrz. Rezydencja jest zbudowana w nowoczesnym stylu i najbardziej zauważalną jej cechą jest… brak jakiejkolwiek trawy. Całość posesji została przez dewelopera wybetonowana, co przy kalifornijskich upałach zamiast prywatnego resortu daje prywatną patelnię. Dlatego ciężko jest stwierdzić, czy był to aby na pewno rozsądny zakup.

16. Drake, Beverly Hills, Kalifornia, 98 mln dol. (434 mln zł)

Zaczęło się od Drake’a, skończy się Drake'iem. A to dlatego, że raper nabył kolejną wielką rezydencję, tym razem w słonecznej Kalifornii. Zakupiona w marcu 2022 roku od Robbiego Williamsa posiadłość ma blisko pięciu hektarów działki, główny dom w stylu śródziemnomorskim o powierzchni 2500 metrów kwadratowych i specjalny domek przy basenie. Do tego garaż na 11 samochodów, piwniczka na wino, pokój gier i „ukryty” kort tenisowy. Jest to co prawda jedna z największych posiadłości w Los Angeles, ale pozostaje się zastanawiać, po co mu druga taka ogromna posiadłość?

Reuters

KS