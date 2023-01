Tak zwalnia Google. Brutalnie i bez sentymentów

Wczoraj informowaliśmy o zwolnieniach w Google — pracę straci ok. 12 tys. osób. Ale jak wyglądały kulisy tych (wydawałoby się) trudnych decyzji? Okazuje się, że Google nie bawi się w sentymenty, a decyzje personalne komunikuje często w brutalny sposób.

Informacja o zwolnieniu z pracy zazwyczaj nie jest przyjemnością. Tym bardziej, jeśli firmie poświęciło się wiele lat swojej kariery. Google jednak nie bawi się w sentymenty, a o zwolnieniu często informował jedynie mailem. Przykładem może być Jeremy Joslin, programista, który w Google'u przepracował 20 lat...

"Trudno mi uwierzyć, że po 20 latach pracy w Google nieoczekiwanie dowiaduję się o moim ostatnim dniu poprzez e-mail. To jak policzek. Chciałbym móc pożegnać się ze wszystkimi twarzą w twarz" – napisał Joslin na Twitterze.

It's hard for me to believe that after 20 years at #Google I unexpectedly find out about my last day via an email. What a slap in the face. I wish I could have said goodbye to everyone face to face.

#layoffs