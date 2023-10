Tak zagraniczne media komentują wyniki wyborów w Polsce

Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych, to te z sondażu late poll sugerują, że mimo zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, partia obecnie rządząca nie będzie w stanie utrzymać władzy w Polsce. Właśnie tak potencjalną wygraną opozycji skomentowały najważniejsze media zagraniczne.

/ Financial Times / CNN / Die Welt / Bloomberg /

Agencja prasowa Bloomberg pisze o tym, że prounijna opozycja w Polsce może zakończyć ośmioletnie rządy populistów i jest na dobrej drodze, aby utworzyć rząd po niedzielnych wyborach. To miałoby spowodować ponowne pojednanie z Unią Europejską.

Bloomberg

BBC poinformowało, że prawicowa partia rządząca może stracić większość w parlamencie. Prawo i Sprawiedliwość raczej zdobędzie najwięcej mandatów, ale jest mało prawdopodobne, że da radę utworzyć rząd.

BBC

Reuters pisze, że polska opozycja chce przejąć władzę po tym, jak rządzący nacjonaliści nie podołali w wyborach. Agencja wskazuje na otwartą drogę dla partii opozycyjnych.

fot. Reuters / Reuters

CNN dodaje, że polska opozycja ma szansę do obalenia populistycznej partii rządzącej. Prawo i Sprawiedliwość ma być na skraju utraty władzy.

CNN

“The Guardian” skupia się na postaci Donalda Tuska. Napisano, że to on wygrał dzięki nadziejom na koalicję. Koalicja Obywatelska otrzyma prawdopodobnie mniej mandatów, ale raczej dojdzie do porozumienia z innymi partiami.

fot. The Guardian /

"Financial Times" używa sformułowania, że wyniki w Polsce są na ostrzu noża. Sondaże otwierają jednak Donaldowi Tuskowi potencjalną drogę na powrót do władzy.

Financial Times

Niemiecki “Die Welt” pisze, że rządząca partia wygrywa w wyborach, ale to opozycja tak naprawdę świętuje zwycięstwo. Zwrócono uwagę na to, że opozycja może utworzyć rząd, tak przynajmniej sugerują pierwsze prognozy.

Die Welt

