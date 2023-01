Tak wygląda atak oszustów. Policja pokazuje scenariusz

„Pani pieniądze są zagrożone. Trzeba je przelać na rachunek techniczny” – telefony o takiej treści coraz częściej odbierają klienci banków. Rozmówca podaje się za przedstawiciela instytucji finansowej, a na telefonie wyświetla się prawidłowy numer. To oszustwo! – alarmuje policja.

Bankowcy i policja ostrzegają przed oszustwami na „pracownika banku”. Złodzieje z reguły kontaktują się ze swoją ofiarą telefonicznie, podszywając się pod osobę godną zaufania (np. pracownika Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, pracownika Związku Banków Polskich, czy policjanta). Co gorsza, podczas fałszywego połączenia na telefonie może wyświetlić się numer telefonu lub nazwa zaufanej instytucji.

Oszuści najpierw dzwonią, a później przesyłają wiadomości mailowe z rzekomą umową przekazania zagrożonych środków na konto techniczne. Mogą też kontaktować się za pomocą SMS-ów, podając w nich numer rachunku. To oczywiście rachunki zakładane na słupów, a pieniądze, które tam trafią są później nie do namierzenia.

Po nawiązaniu połączenia telefonicznego i przekazaniu informacji o rzekomym zagrożeniu dla naszych pieniędzy scenariusz może wyglądać tak:

Policjanci rekomendują, by w takich sytuacjach nie ulegać panice. Należy się rozłączyć, odczekać 30 sekund i wybrać numer do banku. Co ważne, należy go wpisać ręcznie na klawiaturze, a nie oddzwaniać na numer z listy ostatnich połączeń.

Bankowcy mówią, że przygotowana przez oszustów umowa jest tylko pretekstem do przelania oszczędności. Z oczywistych względów nie uwzględnia wszystkich elementów wymaganych przez ustawę – Prawo Bankowe tj. między innymi: czasu trwania umowy; przesłanki i trybu rozwiązania umowy czy zasad rozliczeń. Z reguły nie ma miejsca na podpis klienta, a podpis pracownika jest skanem np. podpisu niektórych postaci historycznych (przykładowo gen. Tadeusza Kościuszki). Umowa taka może często zawierać błędy gramatyczne lub ortograficzne i być sporządzona z użyciem języka potocznego. Na przykład zamiast terminu „rachunek bankowy”, używane jest słowo „konto”.