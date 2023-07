Tak surowego zakazu na włoskich plażach jeszcze nie było. Turystom grożą wysokie kary

Zakaz jedzenia na plaży wprowadziły władze miasteczka Sant'Antioco na wyspie o tej samej nazwie należącej do Sardynii. Tak surowego przepisu nie było dotąd we Włoszech. Za jego złamanie grozi kara do 500 euro.

fot. Artur Kornakov / / Unsplash

Na wielu włoskich plażach nie można palić papierosów, a na całej Sardynii obowiązuje surowy zakaz zabierania piasku, kamyków i muszelek. Ale władze gminy Sant'Antioco w południowo-zachodniej części tej wyspy poszły jeszcze dalej i zabroniły jedzenia "wszelkich posiłków", a także organizacji pikników i "zgromadzeń" pod parasolami, rozbijania namiotów i układania z kamieni "parawanów", by osłonić się przed wiatrem.

Rozporządzenie w tej sprawie podpisał burmistrz Ignazio Locci.

Jak wyjaśniono, opublikowane przepisy są odpowiedzią na tamtejszy zwyczaj spotkań przy posiłkach na plaży w dni świąteczne, gdy na piasku ustawiane są namioty, parawany, altanki, stoły i krzesła.

Zauważa się, że gdyby siły porządkowe trzymały się ściśle litery nowego prawa, to kara w wysokości od 25 do 500 euro mogłaby grozić także temu, kto na plaży je kanapkę, lody albo owoc. Dlatego nowy regulamin wywołał poruszenie.

Burmistrz wyjaśnił Ansie: "Nie chcemy najazdu na plaże. To logiczne, że jeśli je się kanapkę albo sałatkę, nie ma problemu. Inna kwestia to biesiady".

"Chcemy zniechęcić do takiej praktyki i jej zapobiec"- dodał Locci.

Z Rzymu Sylwia Wysocka