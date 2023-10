Tak sprawdzisz, czy jesteś na liście wyborców i gdzie możesz głosować

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 15 października. Aby uniknąć niemiłej niespodzianki, warto przed głosowaniem upewnić się, czy znajdujemy się na liście wyborców w miejscu, gdzie planujemy oddać głos.

fot. Daniel Jedzura / / Shutterstock

W rejestrze wyborców znajdują się osoby, które stale zamieszkują teren danej gminy i mają czynne prawo wyborcze. Z tego względu jeśli ktoś został wpisany do stałego rejestru, to przy okazji każdych następnych wyborów z urzędu będzie znajdował się w danym spisie. Warto odnotować, że od 4 sierpnia działa Centralny Rejestr Wyborców, gdyż do tej pory lokalny rejestr był prowadzony w każdej gminie.

Jak sprawdzić, czy jest się na liście?

Sposobów jest kilka. Prawdopodobnie najprostszym będzie skorzystanie ze ścieżki cyfrowej. Można zalogować się na stronie mObywatel.gov.pl, podając wymagane informacje i zamówić dane z Centralnego Rejestru Wyborców. Równie dobrze można skorzystać z aplikacji mObywatel, klikając w zakładkę "wybory". Ta opcja nie jest ograniczona czasowo i można zrobić to w dowolnym momencie.

Gdy ktoś nie chce lub nie może skorzystać z drogi elektronicznej, może wybrać również tę standardową. Należy jednak podkreślić, że tutaj występuje ograniczenie czasowe - można to zrobić tylko do 10 października. Wystarczy udać się do odpowiedniego urzędu gminy, zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz wniosek o udzielenie informacji przypisania do spisu. Jest również opcja wysłania takiego wniosku pocztą.

Jak dopisać się w do spisu lub zmienić miejsce do głosowania?

Gdyby zdarzyła się sytuacja, że z jakiegoś powodu ktoś nie został przypisany do spisu, to dopisać się można bardzo podobnie jak w przypadku jednorazowej zmiany miejsca głosowania.

Wybierając drogę elektroniczną, trzeba wejść na tę stronę internetową w przypadku jednorazowej zmiany lub tutaj, jeśli chcemy się dopisać do spisu lub zmienić obwód na stałe. Należy zalogować się i podać odpowiednie dane. Nie ma opcji zrobienia tego przez aplikację mObywatel i tutaj przepisy mówią o tym, że tę zmianę można dokonać nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów.

Jeśli chce się to zrobić drogą tradycyjną, to należy przygotować dokument tożsamości i wniosek o zmianę miejsca do głosowania (do pobrania tutaj). Trzeba udać się do urzędu miasta lub gminy, gdzie będzie się przebywać w dniu wyborów. Wniosek można złożyć również do 12 października, czyli tak samo jak w przypadku internetowej zmiany miejsca.

