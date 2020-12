Tak rosną polskie długi [Wykres dnia]

fot. Łukasz Szwaj / Shutterstock

Na koniec czerwca zadłużenie polskiego sektora publicznego, gospodarstw domowych i firm niefinansowych sięgnęło 3,2 biliona złotych, czyli niemal 140 proc. PKB - wynika z danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych. W zestawieniu z wielkością gospodarki zobowiązania są nadal niższe niż w kilku kwartałach w 2013, 2016 czy 2017 r.



Struktura polskiego długu jest dość zrównoważona: zobowiązania publiczne wynoszą 59,4 proc. PKB, firm niefinansowych 45,3 proc. PKB, a gospodarstw domowych 35 proc. PKB.

W II kwartale 2020 r., gdy polska gospodarka skurczyła się nominalnie o ok. 4,5 proc. rdr, zadłużenie wzrosło o 10,3 p. proc. PKB w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 9,2 p. proc. PKB wobec poprzedniego kwartału. Nie są to rekordowe wzrosty - polskie zobowiązania w rocznym ujęciu relatywnym szybciej rosły choćby na przełomie lat 2002/2003 czy 2008/2009 (nawet o 20 p. proc. PKB), natomiast kwartalnym - w ostatnim okresie 2008 r. (o ponad 10 p. proc. PKB).

Za wzrost zadłużenia w okresie kwiecień-czerwiec odpowiadał przede wszystkim sektor publiczny, gdzie odnotowano zwyżkę o 9,3 p. proc. PKB. Gospodarstwa domowe dołożyły 0,3 p. proc. PKB, a zobowiązania firm niefinansowych spadły o 0,4 p. proc. PKB.

Tymczasem w ujęciu nominalnym w II kwartale zobowiązania zwiększyły się o rekordowe 176,1 mld zł kdk i 347,5 mld zł rdr, niemal wyrównując wynik z I kw. 2009 r. (354,2 mld zł). Na koniec czerwca zadłużenie polskiego sektora publicznego, gospodarstw domowych i firm nie finansowych weszło na najwyższy poziom w historii i przekroczyło 3,2 biliona złotych.

