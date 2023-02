Tak powstaje polski komputer gamingowy Hiro. Zaglądamy do fabryki NTT

Co jest potrzebne, aby powstał dobrej jakości komputer gamingowy? Jak wygląda cały proces produkcji, od dobrania podzespołów, przez montaż, aż po instalację oprogramowania? Zapraszamy na wirtualną wycieczkę do fabryki firmy NTT, twórcy komputera Hiro.

Komputery gamingowe to poważna i wymagająca część rynku komputerowego. Taki sprzęt musi odznaczać się bardzo dobrymi parametrami, kluczową sprawą jest dobranie podzespołów. Odpowiednie komponenty renomowanych dostawców trzeba ze sobą skonfigurować w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać ich potencjał. Zajmuje się tym laboratorium NTT. Firma w ciągu miesiąca wypuszcza na rynek nawet 12 tys. komputerów.

Zestaw pobrany z magazynu transportowany jest do działu produkcji. Tu na początku w płycie głównej montowane są: procesor oraz pamięć operacyjna. Dalej monter na płycie głównej instaluje wszystkie elementy, w tym dysk SSD, wentylator czy kartę graficzną. Karty, dzięki swej mocy, wspomagają obliczenia procesora. Bardzo ważne jest odpowiednie prowadzenie okablowania wewnątrz obudowy, by nie zakłócało cyrkulacji powietrza.

Obudowa komputera Hiro wykonana jest ze szkła hartowanego - dzięki niemu widoczne są efekty świetlne poszczególnych podzespołów.

Po złożeniu wszystkie komputery poddawane są kontroli. Przede wszystkim sprawdzana jest ciągłość izolacji, by sprzęt był bezpieczny dla użytkownika. Dalej konfigurowane są ustawienia BIOS i instalowany jest system operacyjny, a potem wykonuje się testy sprawnościowe: uruchamia się procesy, które obciążają w 100 proc. wydajność podzespołów. Takie testy trwają nawet 24 godziny.

Co jeszcze produkuje firma NTT? Jak dokładnie wygląda montaż tych sprzętów? Zapraszamy na film:



Fabryki w Polsce to seria filmów wideo ukazująca podróż po zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie Polski i inspirowana popularnym programem „Jak to jest zrobione?" kanału Discovery. Co tydzień wspólnie z widzami twórcy kanału odwiedzają zakład produkcyjny, żeby sprawdzić, jak przebiega wybrany proces produkcji.

