Tak oszuści proponują fałszywe inwestycje. NASK ostrzega

Rynki akcji w górę, więc "grubasy" sprzedają swoje udziały. Co to jest ABB i komu to potrzebne? Wyjaśniamy Rynki akcji rosną, więc dla większościowych akcjonariuszy wielu spółek to dobra okazja, żeby spieniężyć część swoich udziałów w procesie zwanym ABB. Na GPW w ostatnich miesiącach taka procedura odbyła się na kilku podmiotach, co negatywnie odbiło się na ich kursie. Raport audytorskiej firmy Baker Tilly TPA pokazuje, jakie było średnie dyskonto w transakcjach ABB na GPW w latach 2009-2022.