Tak oszczędzają Polacy. Wielkość aktywów finansowych przekroczyła ponad 2,7 bln zł

Automatyczne przedłużenie lokaty? To zwykle dobry interes, ale tylko dla banku

Zakładając lokatę w banku, prześwietlamy jej warunki od A do Z. Mimo że automatyczne odnowienie depozytu brzmi dobrze, to nie zawsze jest to dobry interes dla samego klienta. Okazuje się, że niektóre banki oferują po przedłużeniu stawki nawet kilkukrotnie niższe.