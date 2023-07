Tak ma wyglądać CPK. Zaprezentowano koncepcję architektoniczną lotniska [GALERIA]

Centralnym elementem terminala pasażerskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być atrium, które pod dachem w kształcie diamentu połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego - zakłada przedstawiona w czwartek koncepcja architektoniczna lotniska.

/ CPK

Za koncepcję architektoniczną lotniska przesiadkowego Centralnego Portu Komunikacyjnego odpowiada brytyjska pracownia Foster+Partners. Podczas czwartkowej prezentacji projektu przedstawiciele spółki CPK poinformowali, że nad koncepcją pracowało 250 najlepszych specjalistów z wielu państw.

"Dziś prezentujemy projekt lotniska i węzła komunikacyjnego. To efekt pracy zespołu kilkuset najlepszych światowych i polskich architektów i inżynierów" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządy ds. CPK Marcin Horała. Jak dodał, terminal pasażerski, "czyli serce CPK", będzie ściśle zintegrowany z główną stacją kolejową i węzłem przesiadkowym. "CPK to nie tylko lotnisko. To cały nowy system komunikacyjny Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki podpisanym przez nas porozumieniom, chociażby z kolejami ukraińskimi, czeskimi, tworzymy spójny system komunikacyjny dla całego regionu" - dodał.

Horała wskazał, że terminal ma być miejscem nie tylko funkcjonalnym, ale także zachęcającym swoim wyglądem do podróżowania.

CPK przedstawił dziś koncepcję architektoniczną terminala i dworca kolejowego!



Za projekt odpowiada brytyjska pracownia Foster+Partners, a pracowało nad nim 250 najlepszych specjalistów z wielu państw.



Zobacz wideo: ↘️⬇️↙️ ✈️🚅🚘pic.twitter.com/n03xhowcmj — Centralny Port Komunikacyjny (@CPK_PL) July 6, 2023

Grant Brooker z firmy Foster+Partners podkreśli, że projekt CPK koncentruje się na pasażerach. "Minimalna liczba zmian poziomów i duża rozpiętość konstrukcyjna tworzą wyraźne powiązania widokowe: od strony podjazdu do terminalu w kierunku płyty lotniska, co sprawia, że orientacja jest niezwykle łatwa" - podkreślił. Jak dodał, "sklepiony dach wypełnia przestrzeń światłem i prowadzi pasażerów przez budynek, kierując ich do miejsc docelowych". "Łącząc trzy rodzaje transportu w jednym miejscu, integruje nową stację, która jest częścią krajowego systemu Kolei Dużych Prędkości" - dodał.

Tak ma wyglądać CPK

Centralnym elementem węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem w kształcie diamentu połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Atrium ma się znaleźć przed kontrolą bezpieczeństwa i będzie dostępne dla wszystkich.

Terminal pasażerski lotniska, który zajmie ok. 400 tys. m kw., będzie miał dwa poziomy. Przyloty i kontrola bezpieczeństwa znajdą się zarówno w strefie Schengen, jak też Non-Schengen. Pasażerowie Non-Schengen przemieszczą się na poziom, na którym znajdzie się osobna część terminala, restauracje, sklepy itd.

CPK

Terminal będzie połączony bezpośrednio z czterema modułowymi pirsami, czyli przedłużoną częścią terminala pasażerskiego - z możliwością rozbudowy w przyszłości. We wszystkich strefach terminala pasażerowie będą mogli korzystać z dwukierunkowych ruchomych chodników, co ma skrócić czas przesiadki.

CPK

Jak podała spółka, oprócz tradycyjnych punktów do odprawy (check-in), w terminalu znajdą się samoobsługowe stanowiska tzw. self-bag drop i kioski z możliwością obsługi biometrycznej. Kontrola bezpieczeństwa i dokumentów ma być prowadzona m.in. przy pomocy skanerów CT, które odwzorowują trójwymiarowy obraz bagażu, i automatycznych bramek. Projektant przewiduje zastosowanie najnowszych rozwiązań w ramach systemu transportu i skanowania bagażu, w tym na potrzeby szybkiej obsługi bagażu transferowego.

CPK

Według projektu, dworzec kolejowy obsłuży lotnisko, ale będzie też pełnić rolę ogólnokrajowego węzła transportowego, integrując połączenia kolejowe z głównych miast w Polsce. Dworzec kolejowy CPK to sześć podziemnych peronów (12 torów) obsługujących pociągi regionalne i dalekobieżne. Perony będą zadaszone; dworzec zaprojektowano w atrium po północnej stronie terminalu.

CPK

Z dworca kolejowego pasażerowie będą mogli się dostać do dworca autobusowego i Airport City. Dworzec to m.in. zatoki autobusowe, poczekalnie z kasami biletowymi i obiekty handlowe. W pobliżu dworca zaplanowano hotele.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/