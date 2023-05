Tak głosowała RPP w kwietniu. Znów odrzucono wniosek o podwyżkę stóp o 100 pb.

Kotecki (RPP): Dodatkowe wydatki socjalne oddalają obniżki stóp co najmniej do końca 2025 Zapowiadane dodatkowe wydatki socjalne oddalają obniżki stóp procentowych co najmniej do końca 2025 r. - powiedział członek RPP Ludwik Kotecki. Co więcej, w obliczu wyższych wydatków należy rozważyć ich podwyżki.