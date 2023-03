Tak dużo kart jeszcze nie mieliśmy. Padły kolejne rekordy

Pobiliśmy nowy rekord w segmencie kart płatniczych. Na koniec 2022 roku mieliśmy ich w portfelach już 44,5 mln – podaje Narodowy Bank Polski. Mimo iż kartami wykonaliśmy w IV kwartale mniej transakcji, to ich ogólna wartość wzrosła. Ponownie przybyło terminali POS i ubyło bankomatów.

fot. LDprod / / Shutterstock

Narodowy Bank Polski udostępnił dane na temat kart płatniczych na koniec grudnia 2022 r. Z tablic statystycznych wynika, że na koniec roku w naszych portfelach było ich już 44,5 mln. To nowy rekord – poprzedni ustanowiony został w II kwartale 2021 r. (kart było wówczas 44,3 mln). Zdecydowana większość kart, które znajdują się w obiegu, to karty debetowe, czyli powiązane z kontami osobistymi. Mamy ich już 37,2 mln.

Drugie miejsce zajmują kredytówki. Co ciekawe, w IV kwartale ich liczba nieznacznie wzrosła. Jest ich 5,1 mln. Trzecie miejsce zajmują karty przedpłacone, których jest 1,9 mln, a ostatnie – "obciążeniówki". To już w zasadzie wymierający gatunek – jest ich zaledwie 179 tys.

Chętnie płacimy kartami

W czwartym kwartale 2022 roku za pomocą kart wykonaliśmy 2,34 mld transakcji. Jest to spadek w porównaniu do kwartału poprzedzającego, gdy transakcji było 2,43 mld. To o tyle ciekawe, że czwarty kwartał jest z reguły dość intensywny pod względem zakupów – mamy okres świąteczny. Jednak mimo niższej liczby transakcji, ich wartość utrzymała się na wysokim poziomie – blisko 288 mld zł (podobnie jak kwartał wcześniej).

Zdecydowana większość transakcji kartami to płatności w sklepach – wykonaliśmy ich 2,2 mld na łączną kwotę 164 mld zł. Pozostałe, czyli 132 mln, to transakcje gotówkowe (m.in. wypłaty z bankomatów). Łączna kwota takich transakcji wyniosła 124 mld zł.

Coraz więcej terminali POS

Po raz kolejny wzrosła liczba terminali POS, w których możemy płacić kartami. Na koniec 2022 r. takich urządzeń było już 1,22 mln (rok wcześniej 1,1 mln). POS-y zainstalowane były w 960 tys. punktów usługowo handlowych, a udostępniało je łącznie 618 tys. firm. Rok wcześniej wartości te wynosiły odpowiednio – 877 tys. POS-ów i 554 firmy. Na koniec 2022 roku już wszystkie terminale w Polsce obsługiwały płatności zbliżeniowe i mobilne.

Z kolei z wypłat sklepowych można było korzystać z 353 tys. POS-ów. Jest to niewielki spadek w porównaniu do kwartału poprzedzającego (o 3 tys.).

Ubywa bankomatów

Na koniec 2022 roku na rynku działało 21 310 bankomatów. W porównaniu do danych z połowy roku jest to spadek o blisko 200 urządzeń, ale trzeba pamiętać, że w wakacje operatorzy dostawiają na rynek dodatkowe maszyny sezonowe. Gdy porównamy liczbę bankomatów do grudnia 2021, to jest to spadek o 86 urządzeń. Bankomatów cały czas ubywa – np. w 2017 roku było ich blisko 24 tys.

W czwartym kwartale 2022 r. w bankomatach dokonaliśmy blisko 122 mln wypłat gotówki na łączną kwotę 94 mld zł. To spadek ilościowy i wartościowy w porównaniu do poprzedniego kwartału (w III kw. było to 130 mln i 99 mld zł). W porównaniu do III kwartału 2022 r. nieznacznie spadła także liczba wpłat do bankomatów. Depozyt złożyliśmy 23 mln razy na łączną kwotę 55 mld zł. Regularnie spada natomiast liczba przelewów wykonywanych w bankomatach. W czwartym kwartale taką operację wykonaliśmy tylko 54 tys. razy, na łączną kwotę 23 mln zł.