Tak dla rozszerzenia UE, ale Niemcy i Francja stawiają kontrowersyjny warunek

UE chce przedłużenia tymczasowej ochrony ukraińskich uchodźców do 3 marca 2025 r. Komisja Europejska proponuje dalsze przedłużenie tymczasowej ochrony osób uciekających przed agresją Rosji na Ukrainę na okres od 4 marca 2024 r. do 3 marca 2025 r. Zapewni to pewność i wsparcie ponad 4 milionom osób korzystającym z ochrony w całej Unii Europejskiej - podała Komisja we wtorek.