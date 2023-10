Tak deweloperzy sterują podażą mieszkań. Sprzedaż i rezerwacje wyprzedzają nowe budowy

Od początku roku deweloperzy na siedmiu największych rynkach w Polsce wprowadzili do oferty o ok. 45 proc. mniej mieszkań, niż sprzedali – wynika z danych Otodom Analytics. Wraz z powiększającą się różnicą pomiędzy popytem a podażą rosną ceny mieszkań.

W samym wrześniu 2023 r. deweloperzy działający na siedmiu największych polskich rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Poznań, Katowice) sprzedali 5,4 tys. mieszkań. W tym samym czasie wprowadzili do oferty 4 tys. lokali. I choć był to drugi najwyższy wynik w 2023 r., to kiepska pod tym względem zwłaszcza pierwsza połowa roku sprawiła, że różnica pomiędzy podażą a popytem powiększa się.

O 30 proc. mniej nowych ofert niż sprzedanych mieszkań

Biorąc pod uwagę pierwsze trzy kwartały 2023 r., do sprzedaży na analizowanych rynkach trafiło 28,6 tys. mieszkań – o 26 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. W tym samym czasie deweloperzy sprzedali 41,4 tys. lokali – o 9 proc. więcej niż w całym 2022 r. Różnica między mieszkaniami wprowadzonymi do oferty a sprzedanymi wzrosła do 30 proc. na niekorzyść tych pierwszych, a więc szukających własnego „M”.

We wrześniu na siedmiu największych rynkach pierwotnych w Polsce w ofercie dostępnych było ok. 38 tys. mieszkań – o ok. 25 proc. a nominalnie o 12 tys. mniej niż przed rokiem.

– Wybór mieszkań od deweloperów spadł do poziomu z końcówki 2021 r., a zatem okresu popandemicznego boomu. Tyle że wtedy do sprzedaży trafiało blisko 6 tys. lokali miesięcznie, a sprzedaż oscylowała w granicach 4,5 - 4,7 tys. Dziś te proporcje się odwróciły – ocenia Ewa Tęczak, ekspertka rynku nieruchomości w Otodom.

Jak dodaje, wówczas mówiliśmy o popycie tezauryzacyjnym i lokowaniu oszczędności w nieruchomościach. Dziś popyt generuje przede wszystkim rządowy program dopłat do kredytów hipotecznych „Bezpieczny kredyt 2 procent”. Z jednej strony w trzycyfrowym tempie względem poprzedniego, co prawda kiepskiego roku, rośnie liczba wniosków o kredyty hipoteczne, z drugiej część klientów zdecydowała się na przyspieszenie decyzji o kupnie mieszkania właśnie w obawie przed wzrostami stawek.

– Dziś mamy do czynienia z mobilizacją popytu, który prawdopodobnie miałby w normalnych okolicznościach rynkowych szansę pojawić się dopiero w ciągu 2-3 najbliższych lat – komentuje Ewa Tęczak.

Cztery miesiące na wyprzedanie oferty

Szczególnie kiepski wybór mają szukający własnego „M” na rynku pierwotnym w Krakowie. Liczba mieszkań oferowanych przez deweloperów we wrześniu 2023 r. była o 51 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Teoretyczny czas wyprzedaży, który w przypadku zrównoważonego rynku wynosi ok. 4 kwartałów, spadł tam obecnie do 1,4 kwartału, a to oznacza, że w sytuacji utrzymania obecnej skali popytu, przy braku nowych mieszkań, dostępna oferta mogłaby się wyprzedać w ciągu 4 miesięcy.

Jeszcze wyraźniej skurczyła się podaż mieszkań kwalifikujących się do programu „Bezpieczny kredyt 2 procent”, a więc o całkowitej cenie nieprzekraczającej 800 tys. zł. Od początku roku w Krakowie liczba takich mieszkań w ofercie deweloperów obniżyła się o 65 proc., a w Warszawie o 47 proc.

O mniejszym zaangażowaniu deweloperów w nowe inwestycje świadczą także dane Głównego Urzędu Statystycznego. Na koniec sierpnia w budowie pozostawało 807,9 tys. lokali mieszkalnych – o blisko 67 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i jednocześnie najmniej od kwietnia 2019 r. I choć sam sierpień 2023 r. nie był najgorszy – deweloperzy ruszyli bowiem z budową 10 781 mieszkań, to jednak od początku roku rozpoczęli oni tylko niespełna 68 tys. budów - o 20,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. i najmniej od siedmiu lat.

Deweloperzy mają jednak w swoich rękach rekordową liczbę pozwoleń na budowę, które pozwalają im na sterowanie podażą w zależności od potrzeb. Poprzednie lata były bowiem okresem skrzętnego ich gromadzenia. W samym tylko – rekordowym pod tym względem 2021 r. - deweloperzy uzyskali w urzędach pozwolenia, na podstawie których można byłoby zbudować ponad 211 tys. mieszkań. Nieznacznie gorszy 2022 r. zamknął się liczbą 201,3 tys. pozwoleń na budowę.

Ceny ofertowe mieszkań - rynek pierwotny

To wszystko przekłada się na windowanie cen. Biorąc pod uwagę sierpniowe stawki, w ujęciu rocznym mówiliśmy o dominacji kilkunastoprocentowych wzrostów. W przypadku każdego z analizowanych miast jak i metraży wzrost średnich cen ofertowych przyspieszył jednak w 2023 r.

Średnie ceny ofertowe najmu w wybranych miastach w czerwcu 2023 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana w relacji do stycznia 2023 [w proc.] Warszawa 0-40 17 396 +12,6 +15,2 40-59 15 111 +13,7 +18,3 60-89 13 996 +13,3 +17,0 Kraków 0-40 15 924 +18,6 +21,0 40-59 14 002 +17,6 +20,7 60-89 13 227 +14,1 +15,6 Wrocław 0-40 15 227 +13,6 +20,5 40-59 12 581 +12,9 +16,2 60-89 11 692 +9,9 +12,7 Łódź 0-40 10 701 +9,4 +13,2 40-59 9567 +7,7 +10,9 60-89 8845 +5,9 +6,4 Gdańsk 0-40 14 640 +12,1 +11,5 40-59 11 910 +2,8 +0,9 60-89 11 943 +3,1 +0,5 Gdynia 0-40 15 469 +5,2 +0,7 40-59 13 241 +12,9 +7,9 60-89 12 935 +19,6 +10,4 Poznań 0-40 13 054 +18,2 +7,5 40-59 11 311 +13,4 +10,2 60-89 10 726 +13,4 +9,2 Katowice 0-40 12 808 +11,3 +18,8 40-59 11 375 +9,7 +16,7 60-89 10 481 +11,2 +15,9 Źródło: Otodom Analytics

O ile w przypadku kawalerek (0-40 mkw.) w Warszawie mówiliśmy o wzroście średnich oczekiwań deweloperów rzędu 15 proc. r/r, o tyle od stycznia 2023 r. te wzrosły o blisko 13 proc. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Trójmieście, gdzie zarówno w Gdańsku jak i Gdyni wzrost średnich cen ofertowych pomiędzy styczniem a sierpniem był wyższy niż w ujęciu do sierpnia 2022 r.