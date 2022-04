Tak Rosjanie zaszyli się w enklawie bogaczy w Polsce

Od 2 do 3 tygodni czekania, aby wyrobić PESEL. Problemy uchodźców w dużych miastach

Blisko 850 tys. numerów PESEL zostało wydanych obywatelom Ukrainy. To ok. jedna trzecia spośród wszystkich uchodźców, którzy przekroczyli granicę po wybuchu wojny. Jak udało się ustalić redakcji Bankier.pl, w poszczególnych dużych miastach w Polsce czas oczekiwania na wizytę w urzędzie w celu utrzymania PESEL-u trwa nawet do trzech tygodni.