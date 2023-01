Tak RPP głosowała w grudniu. Odrzucono 3 wnioski o podwyżkę stóp procentowych

Co dalej ze stopami proc. i inflacją? Ekonomiści prognozują powrót w okolice celu - trochę musimy poczekać

BNP Paribas prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2023 r. wyniesie 0,5 proc., a w 2024 przyspieszy do ok. 3 proc. Według ekspertów banku inflacja średniorocznie wyniesie 13,0 proc., przy ciągle podwyższonej inflacji bazowej, co skutkować będzie utrzymaniem stóp procentowych przez RPP w br. na niezmienionym poziomie.