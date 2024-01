Tak PiS sprzedawał Lotos. Transakcja załatwiana w bezpośrednich rozmowach Kaczyńskiego z Obajtkiem

Fuzja Orlenu i Lotosu zagrożona korupcją. Premier alarmował ABW Fuzja Orlenu i Lotosu była objęta ochroną antykorupcyjną ABW, o którą wnioskował premier Mateusz Morawiecki - informuje Business Insider Polska. Jak się jednak okazuje, choć służby zaproszono do współdziałania z ministerstwem aktywów, to realnie nie miały one żadnego wpływu na podejmowane decyzje.