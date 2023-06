Tak Moskwa szykowała się do ataku wagnerowców. Mieszkańcy opuszczali stolicę

Władze stolicy Rosji starały się w sobotę przygotować Moskwę na atak bojowników Grupy Wagnera. Aby utrudnić przemieszczanie się buntowników w kierunku stolicy blokowane i rozkopywane były drogi, a mieszkańcy starali się wyjechać z kraju. Ceny biletów lotniczych, jeśli były dostępne, wzrosły 2,5-krotnie osiągając poziom z początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podał portal Belsat.

/ Abaca Press

Samolot Putina opuścił stolicę.

Władze gorączkowo starały się zablokować drogi do Moskwy lub przygotować się tak, by mogło to nastąpić w ciągu kilku minut. Prowizoryczne blokady tworzono z ciężarówek lub po prostu kopano rów w drodze, by móc zatrzymać kolumnę zbuntowanych najemników.

Belsat podaje, że im bliżej do stolicy, tym więcej tras jest nieprzejezdnych i z tego powodu w wielu miejscach tworzą się wielokilometrowe korki.

Jedna z pasażerek autobusu, który utknął w korku powiedziała: "Nikt nas nie słyszy. Stoimy w słońcu jak stado owiec. Po tym, jak zadzwoniłem do biura gubernatora obwodu woroneskiego, zaoferowano nam wodę".

In the #Lipetsk region, they are destroying part of the road to stop mercenaries moving toward #Moscow. pic.twitter.com/DjOgUcHRH9 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Belsat zaznacza, że w związku z rewoltą wagnerowców władzę kontrolują auta oraz mogą ograniczać ruch pieszych, a w stolicy zamykane są parki, centra handlowe i galerie sztuki. Poniedziałek ma być dniem wolnym od pracy.

Władze ostrzegają również, że mogą się pojawić problemy z dostępem do internetu.

Ludność stolicy stara się opuścić Rosję, a ceny biletów lotniczych do Tbilisi, Astany i innych państw byłego ZSRR wzrosły 2-2,5 krotnie. Jednocześnie "Spiegel" informował w sobotę, że bilety na wyloty z Moskwy są wyprzedane.

✈️ Koszt bezpośredniego lotu do Antalyi z Moskwy wzrósł z 20 000 do 68 000 rubli w ciągu ostatnich dwóch godzin. Nie ma bezpośrednich lotów do Stambułu.



Najbliższy bezpośredni lot do Erewania kosztuje 200 tysięcy rubli zamiast zwykłych 10 tysięcy. — Paweł Jeżowski (@PawelJezowski) June 24, 2023

(PAP)

mma/ ap/