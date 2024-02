Tak Biedronka walczy o klientów. Wysyła klientom nietypowe SMS-y

ZAKUPY Polacy przekonali się do przedmiotów z drugiej ręki. Tak oszczędzamy i dbamy o środowisko W 2023 roku aż 75% Polaków skorzystało z możliwości kupna i/lub sprzedaży przedmiotów używanych - wynika z najnowszego badania Allegro Lokalnie. Co ciekawe, równie często uczestniczymy w rynku przedmiotów z drugiej ręki w wersji online, jak i offline. Trzy czwarte ankietowanych przyznaje, że nadal ma plan kupować i sprzedawać używane przedmioty równie aktywnie, co dotychczas.