Tajne miejsca w Google Maps. Również w Polsce

Ciężko jest się obejść bez nawigacji Google Maps. Część kierowców odpala aplikację, nawet jeśli doskonale zna trasę, chcąc w ten sposób przechytrzyć korki. Jak się jednak okazuje, nie brakuje na Street View zapikselowanych miejsc. Kilka z nich jest również w Polsce.

Otoczone zielenią między Wisłą a Zalewem Zakrzówek znajduje się... utajniona przez Google jednostka - Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych. To tutaj zapadają decyzje dotyczące działań związanych z użyciem jednostek specjalnych w kraju oraz poza granicami, w tym także akcjami realizowanymi wspólnie z NATO. Opcja Street View została wyłączona nie tylko w środku bazy, ale także w najbliższym otoczeniu.

Takiego rozmycia nie doczekała się warszawska siedziba Agencji Wywiadu, gdzie na parkingu można z góry przyjrzeć się autom, ani ośrodek szkoleniowy ABW pod Warszawą, ani ośrodek szkoleniowy szpiegów w Starych Kiejkutach (choć tu trzeba przyznać, że część obiektów ukryta jest w lesie, choć to nie stanowi problemu, o czym już pisaliśmy. Jeśli dbający o sprawność fizyczną agenci korzystają podczas biegania z aplikacji, m.in. Strava, jak na dłoni widać rozkład dróg wewnątrz).

Co więcej, jeśli Google Maps decyduje sie na rozmazanie obrazu, to nie zawsze takie samo zabezpieczenie pojawia się... i tu niespodzianka... na rządowym geoportalu. I odwrotnie.

Część jednostek znajduje się w bliskim sąsiedztwie dużych miast. Skoro mieszkańcy o nich wiedzą, to skrajną łatwowiernością byłoby założenie, że służby innych państw nie. Tym bardziej że w niektórych przypadkach Ministerstwo Obrony Narodowej samo podaje "siebie" na tacy, publikując w BIP decyzję o ustaleniu terenów zamkniętych, w której jest zaznaczona nie tylko miejscowość z pilnie strzeżonymi obiektami, ale i obręby wraz z numerami działek. Wyszukanie ich nie stanowi problemu.

Taki wykaz może się przydać m.in. kupującym mieszkanie, by sprawdzić, czy mogą się spodziewać niespodzianek, grzybiarzom, gdzie nie warto się zapuszczać po prawdziwki czy przeciwnie podrzędnym poszukiwaczom problemów, który będą starać się tam dotrzeć. Daltego z chęcią przyjrzeliśmy się innym zamazanym terytoriom, próbując wyjaśnić fenomen ich ocenzurowania.

1. Więzienie de Montlucon we Francji, zresztą jak większość jednostek penitencjarnych na świecie, nie daje możliwości podglądu. Określa się je jako "lokacje wrażliwe". Stało się to jednak po kilku próbach ucieczki, m.in. z podparyskiego więzienia. W jednej z nich helikopter wylądował na dziedzińcu więzienia, w czym miały pomóc właśnie zdjęcia z Google Maps.

2. Wyspy, wyspeki...

Jedną z takich wysp jest Moruroa, mały atol położony w południowej części Pacyfiku. Należący do Francji obszar został ocenzurowany zapewne z powodu swojej historii. To tutaj w latach 1966-96 prowadzono ponad 180 testów nuklearnych.

Kolejną jest rosyjska Wyspa Jeannette położona na Morzu Wschodniosybneryjskim. Ma 3 km długości.

Nie jest znana przyczyna jej "utajnienia", tym bardziej że można ją swobodnie fotografować. Ze zdjęć wynika, że nic na niej nie ma.

