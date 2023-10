Znaleziono tajne dokumenty Hamasu. „Zabić tak wielu ludzi, jak to możliwe”

Szef Rady Europejskiej ostrzega: wojna Izraela z Hamasem może spowodować wzrost liczby uchodźców zmierzających do Europy Wojna Izraela z Hamasem może spowodować wzrost liczby uchodźców zmierzających do Europy - powiedział w wywiadzie dla agencji informacyjnej Associated Press przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.