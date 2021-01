Tajlandia otwarta dla turystów. Dwutygodniowa kwarantanna

Irlandia wprowadza obowiązek testu na obecność koronawiusa przed przyjazdem

Od soboty wszyscy przyjeżdżający do Irlandii będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa - ogłosił we wtorek rząd tego kraju. We wtorek poinformowano też o 46 nowych zgonach z powodu Covid-19 - to najwyższy dobowy bilans od kwietnia.