Tajemnicza przecena akcji XTB. Inwestorzy stawiają na hiszpański kierunek

One More Level ustalił datę premiery gry "Ghostrunner 2" na 26 października 2023 r. Premiera gry "Ghostrunner 2", realizowanej przez One More Level na mocy umowy zawartej z 505 Games, została ustalona na 26 października 2023 r. - podała spółka w komunikacie. Gra zostanie udostępniona w wersjach na platformy PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na komputery osobiste.