Ta profesja niebawem przebije zarobki w IT. Zatrudnienie znajdą dziesiątyki tysięcy osób

Monterzy morskich systemów energetycznych zarobią nawet 20 tys. zł miesięcznie przy budowie polskich farm wiatrowych. Rekrutacja do pracy na Bałtyku ruszy już niedługo. Zatrudnienie w nowym sektorze energetycznym na początek znajdzie około 30 tys. osób.

fot. Hyejin Kang / / Shutterstock

Wysokie zarobki sięgające 20 tys. zł miesięcznie to nie tylko perspektywy dla specjalistów w branży IT. Na takie kwoty mogą liczyć monterzy offshore, czyli osoby zajmujące się m.in. budową morskich systemów energetycznych. Jak podaje wyborcza.biz, są to górne granice pensji. Przeważnie wynagrodzenia na budowie lub przy serwisowaniu wiatraków wynoszą kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.

Praca na farma wiatrowych da zarobić

Zatrudnienie przy powstawaniu farm wiatrowych będzie można znaleźć już wkrótce w Polsce. Powstaną one na Bałtyku i - według założeń programu rozwoju Morskich Farm Wiatrowych - już za siedem lat mają odpowiadać za 13 proc., a w 2040 r. za 19 proc. generowanej energii elektrycznej.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pierwsze morskie farmy wiatrowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku zaczną produkować energię już w 2026 roku. Szacowana wartość inwestycji w morską energetykę wiatrową wyniesie około 130 mld zł, które (...) przyczynią się do powstania nowych, wysokopłatnych miejsc pracy.

Docelowo blisko 100 tys. miejsc pracy

Już w samej fazie inwestycyjnej morskich farm wiatrowych niezbędnych będzie około 34 tys. etatów, szacuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na Bałtyku farmy wiatrowe stawia Orlen, a w konsorcjach z zagranicznymi firmami inwestycje realizują Polenergia i grupa PGE.

W przyszłości lądowa energetyka wiatrowa może przyczynić się do powstania od 51 tys. do 97 tys. nowych miejsc pracy, szacuje wyborcza.biz. Dokładna liczba wakatów w tym segmencie branży energetycznej uzależniona jest od stopnia rozwoju w najbliższych latach.

Specjaliści poszukiwani

W najbliższych latach w Polsce wzrośnie zapotrzebowanie na nowych, wyspecjalizowanych pracowników, m.in. techników oraz instalatorów turbin wiatrowych, zwracał uwagę Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w rozmowie z Wyborczą.

W większości poszukiwane będą osoby z wykształceniem techniczym. Jak można je zdobyć? Z jednej strony są uczelnie, na których powstają specjalne kierunki, np. projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych na Politechnice Gdańskiej. Z drugiej strony organizowane są kursy i szkolenia dla absolwentów techników oraz osób, które chcą się przekwalifikować i docelowo pracować na farmach wiatrowych.

Dominika Florek