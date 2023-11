TVP kupiła programy i ich nie wyemituje. "Niezgodne z wizją"

Netflix zapłaci za 6. (i ostatni) sezon "The Crown" krocie. Historia jest jednak tak dochodowa, że mogą powstać nowe seriale Kolejne skandale i skandaliki brytyjskiej rodziny królewskiej fani na Netfliksie będą już mogli śledzić w listopadzie i grudniu, kiedy to na platformie pojawi się szósty i ostatni sezon "The Crown". Spółka wyda minimum 14 milionów dolarów na jeden odcinek. Na tyle się jej to opłaca, że już szykuje spin-offy.